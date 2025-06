Ascolti tv ieri (18 giugno): L’Isola di Veronica Gentili a picco, delusione doppia per Amadeus Il reality di Canale 5 cala al 14,4% di share, Lo Sposo Indeciso su Rai 1 vince col 15%, bene Sciarelli, Giordano si conferma: tutti i numeri e dati Auditel

Un altro mercoledì equilibrato negli ascolti tv. Ieri mercoledì 18 giugno 2025, infatti, su Canale 5 è andata in scena l’ottava diretta stagionale de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, su Rai 1 è andato in onda il film Lo sposo indeciso. Federica Sciarelli si è confermata il volto simbolo della prima serata del mercoledì di Rai 3 alla guida di Chi l’ha visto?, mentre non sono finite le sofferenze per Amadeus nel prime time di Nove con Like a Star. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Lo sposo indeciso, L’Isola dei Famosi e Chi l’ha visto?

Ieri mercoledì 18 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Lo sposo indeciso. La pellicola del 2023 con Ilenia Pastorelli e Gianmarco Tognazzi ha conquistato 2 milioni e 281mila spettatori, ottenendo il 15% di share e vincendo la prima serata degli ascolti. Su Canale 5, invece, è andata in scena l’ottava diretta stagionale de L’Isola dei Famosi, al suo primo doppio appuntamento settimanale dell’anno. La puntata di ieri della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti opinionista – che ha visto la doppia eliminazione di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis – è calata al 14,4% di share, chiudendo con un ascolto medio di 1 milione e 684mila spettatori in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha raggiunto il 5,8% di share grazie a 956mila spettatori sintonizzati (a seguire Oltre il Paradiso ha fatto segnare il 5,6% di share con 710mila spettatori). Il Mondiale per club si rivela invece un flop. Su Italia 1 è andata in scena la partita valevole per la FIFA Club World Cup – Monterrey-Inter; la prima di Chivu sulla panchina nerazzurra ha raccolto 974mila spettatori, pari al 5,9% di share.

Immancabile appuntamento del mercoledì, Chi l’ha visto? è tornato in prima serata su Rai 3. La puntata di ieri – con nuovi dettagli sul caso del delitto di Garlasco – condotta da Federica Sciarelli ha raggiunto l’11,7% di share, appassionando 1 milione e 617mila spettatori. Su La7 Corrado Augias ha condotto un nuovo appuntamento de La Torre di Babele dedicato agli 80 anni dal lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki da parte degli USA, interessando 599mila spettatori e toccando il 4,2% di share. Nuovo colpo per Fuori dal Coro di Mario Giordano, che – dopo avere messo a segno il record stagionale la scorsa settimana (7,6% di share) – si è confermato con un ascolto medio di 876mila spettatori, registrando il 7,4% di share.

Su Tv8 è andato in onda il film cult del 1988 di Michael Bay con Bruce Willis Armageddon – Giudizio finale, che ha totalizzato un a.m. di 353mila spettatori, pari al 2,7% di share. Su Nove, infine, niente da fare Amadeus alla guida di Like a Star. Anche la sesta puntata del talent show non è andata oltre il 2,6% di share della scorsa settimana, fermandosi a 380mila spettatori in prima serata.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time e il colpo di Infante

I "dolori" di Amadeus sono iniziati già nell’access prime time di Nove, prima del flop di Like a Star. La puntata di ieri di The Cage – Prendi e scappa, infatti, si è fermata al 2,7% di share. Dopo la battuta d’arresto per la Nazionale U21, Stefano De Martino è invece risalito a 4,7 milioni di spettatori (27,2% di share) al timone di Affari Tuoi.

Da segnalare anche il boom di ascolti per Milo Infante che, in attesa di tornare in prima serata (oggi andrà in onda il secondo appuntamento di Ore 14 Sera), ha sfiorato il 10% di share nel daytime del pomeriggio di Rai 2 alla conduzione di Ore 14.

