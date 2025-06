Ascolti tv ieri 25 giugno: Veronica Gentili e Amadeus risalgono (ma non basta), Sciarelli da sogno L’Isola dei Famosi al 15,4% di share, il film di Rai 1 oltre i 2 milioni di spettatori, Giuseppe Brindisi prende il posto di Giordano: tutti i dati Auditel

Nuovo mercoledì di sfide all’ultimo spettatore negli ascolti tv. Ieri mercoledì 25 giugno 2025, infatti, su Canale 5 è andata in scena la semifinale de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili, che non è riuscita a superare il film di Rai 1 Nessuno mi può giudicare. Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto?, mentre Amadeus ha provato a risalire negli ascolti alla conduzione di Like a Star. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Nessuno mi può giudicare e L’Isola dei Famosi

Ieri mercoledì 18 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Nessuno mi può giudicare. La pellicola del 2011 con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo e Anna Foglietta ha interessato 2 milioni e 2226mila spettatori, toccando il 14,9% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la semifinale de L’Isola dei Famosi. La puntata di ieri della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti opinionista – che ha visto l’eliminazione di Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti e la proclamazione dei primi finalisti Omar Fantini, Loredana Cannata, Cristina Plevani e Mario Adinolfi – è cresciuta fino al 15,4% di share, registrando un ascolto medio di 1 milione e 721mila spettatori in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha ottenuto il 5,4% di share con 857mila spettatori sintonizzati (a seguire Oltre il Paradiso ha registrato il 5,6% di share grazie a 698mila spettatori). Su Italia 1 è invece andato in onda il film I predoni. La pellicola del 2016 con Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista ha radunato 909mila spettatori, pari al 6,2% di share.

Terzultimo (immancabile) appuntamento della stagione, Chi l’ha visto? è tornato in prima serata su Rai 3. La puntata di ieri condotta da Federica Sciarelli – con l’intervista alla madre di Anastasia Tofimova, trovata morta lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili – ha toccato l’11,8% di share, raccogliendo 1 milione e 586mila spettatori. Su La7 Aldo Cazzullo ha condotto lo speciale de La Torre di Babele MAGMA-Mattarella – Il delitto perfetto, coinvolgendo 498mila spettatori e facendo segnare il 3,6% di share. Giuseppe Brindisi e Zona Bianca hanno preso il posto di Fuori dal Coro di Mario Giordano, totalizzando un a.m. di 692mila spettatori, raggiungendo il 5,9% di share.

Su Tv8 è andato in onda il film Rain Man – L’uomo della pioggia, che ha conquistato 320mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Nove, infine, segnali positivi Amadeus che, al timone di Like a Star, è risalito al 3,2% di share della scorsa settimana. La settima puntata del talent show, però, si è fermata a 453mila spettatori in prima serata.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time e preserale

In crescita sia Stefano De Martino che Pino Insegno, mattatori rispettivamente dell’access prime time e della fascia preserale di Rai 1. La puntata di ieri di Affari Tuoi è salita al 28,3% di share, mentre Reazione a Catena è volato al 24,5% di share, confermandosi oltre i 3 milioni di spettatori.

