Stasera in tv (25 giugno): Amadeus e Gentili verso l’addio, Federica Sciarelli punta al botto con uno scoop Il meglio della prima serata di oggi, mercoledì 25 giugno: semifinali per Like a Star e L'Isola dei famosi, ‘Chi l’ha visto?’ punta alla doppia cifra di share col caso Pamphili

Tanti programmi da non potersi far scappare. Ecco cosa vedere stasera in TV, mercoledì 25 giugno 2025, tra show, serie TV e film. Trova il programma più giusto per te tra tutte le scelte a disposizione in una prima serata che si preannuncia ricca e piena di proposte.

Stasera in tv (25 giugno), cosa vedere: L’isola dei Famosi contro The cage e Like a star

La prima serata di mercoledì 25 giugno 2025 mette sul tavolo proposte molto diverse tra loro, in una sfida tra generi distanti tra loro. Questo non si può però dire di due delle grandi proposte della serata, che si concentrano sui game e reality show. Su Canale 5 infatti invece va in onda la semifinale dell‘isola dei famosi 2025. Il reality di Veronica Gentili gioca tutto sulle dinamiche tra concorrenti, tensioni, prove estreme e il classico rituale delle nomination. Una formula che purtroppo quest’anno non sta portando risultati, visti gli ascolti molto deludenti che hanno accompagnato questa edizione. Ma non dimentichiamo anche l’offerta di Nove, dove Amadeus va in scena con la solita maratone del mercoledì, prima con The Cage e poi con Like a Star, entrambi purtroppo poco seguiti dal pubblico. In termini di impatto e fidelizzazione, è chiaro che L’isola dei famosi parte da una posizione di vantaggio, ma l’alternativa di Amadeus potrebbe intercettare chi cerca qualcosa di diverso dal solito soprattutto in prima serata, visto che Like a Star stasera celebrerà la sua semifinale e questo potrebbe attirare una porzione di pubblico aggiuntiva rispetto alla scorsa settimana. Sia il reality di Canale 5 che il talent del Nove sia avviano dunque verso il traguardo e in entrambi i casi – visti i risultati di share poco brillanti – la riconferma nella prossima stagione è tutt’altro che scontata.

Ma tra Veronica Gentili e Amadeus occhio anche a Federica Sciarelli, che la settimana scorsa è schizzata all’11,7% di share alla guida di ‘Chi l’ha visto?’, che stasera proverà a bissare l’exploit proponendo un’intervista esclusiva alla mamma di Anastasia, la donna trovata senza vita a Villa Pamphili a pochi metri dal corpo della sua bambina. Uno scoop che potrebbe pompare ulteriormente gli ascolti tv di Rai 3, che stasera si candida a battagliare alla pari con Canale 5 e Rai 1.

La prima rete, invece, come ogni mercoledì punta sul cinema e stasera trasmette Nessuno mi può giudicare, un film del 2011 con Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo. Il resto delle proposte prosegue su binari ben distinti: su Rai 2, spazio al crime con Delitti in Paradiso, che prosegue la sua quattordicesima stagione e, a seguire, lo spin-off Oltre il Paradiso, per chi ama i gialli ancora più esotici. Poi Italia 1 opta per l’azione con il film I predoni, mentre su Rete 4 si torna all’attualità con il talk politico Zona bianca, che continua a scavare nei temi caldi dell’estate, spesso dividendo il pubblico tra sostenitori e critici. Su La7 torna invece Corrado Augias con una nuova puntata di La torre di Babele, stavolta dedicata all’omicidio di Piersanti Mattarella.

A completare il panorama, ci sono i film sui canali tematici: su 20 va in onda Limitless, il thriller che ruota attorno a una droga in grado di espandere le capacità mentali; su Iris torna Prova a prendermi, con il duello tra DiCaprio e Tom Hanks; mentre su Cine 34 si sorride con Matrimonio al Sud, per chi vuole rilassarsi e farsi una risata.

