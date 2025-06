Like a Star, “La gente che cavolo guarda?”: perché Amadeus spopola sul web (ma non fa ascolti) Antonello trionfa come Freddie Mercury nella quarta puntata, ma Like a Star resta un caso: successo social per Amadeus, ascolti ancora bassi sul Nove.

CONDIVIDI

Fortissimo sul web, debole in tv. Lo strano caso di Like a Star ha vissuto un nuovo capitolo. Nel corso della puntata trasmessa ieri sera (mercoledì 4 giugno 2025) sul Nove, il talent show condotto da Amadeus ha nuovamente tenuto banco nella timeline di ‘X’, dove si registrano tantissimi commenti – per lo più positivi – sul format e sullo spettacolo offerto dai concorrenti saliti sul palco. La stranezza riguarda la distanza siderale tra hype sul web e ascolti tv finora rimediati dal programma, che nelle prime tre puntate ha galleggiato abbondantemente sotto il 3% di share.

Amadeus fa il pieno di like (ma non di share): "Like a Star" divide web e tv

In attesa di sapere quale sarà il risultato di share della quarta emissione di Like a Star (si spera in crescita, dopo il deludente 2,4% della terza puntata), va registrata una costante positiva legata allo show: il seguito online, già molto alto nelle scorse settimane, non accenna a diminuire. Anche ieri sera, infatti, il social di Elon Musk ha ospitato frotte di fan pronti a commentare le esibizioni dei concorrenti – tutti NIP impegnati in imitazioni voce e look di stelle della musica – e a battere le mani al padrone di casa, Amadeus. C’è chi ha scritto: "Posso dire finalmente qualcosa di nuovo… leggero, veloce e fresco! Siamo bombardati dal lavoro, le notizie del TG… anche basta con le tragedie alla sera. Poi c’è L’isola, che ormai ha stufato un pochino, come il GF… Like A Star è il programma dell’anno!", oppure: "Come programma #LikeAStar è cresciuto tantissimo. Conduzione, giuria, concorrenti. Un gran bello spettacolo", e ancora: "Raga, sto programma è ipnotico", "A me questo programma piace e Amadeus è sempre top", "Mi dispiace che questo programma non stia ‘sfondando’ come merita e che Amadeus non sia più visto come prima", "Non capisco come un programma così stenti negli ascolti, attualmente è uno dei migliori in Tv, tutti i Team sono Fantastici, nessuno IMITA nessuno ed è questa la forza. La Giuria è Divertente, Serena Brancale e Rosa Chemical meravigliosi. Ma la gente che cavolo guarda?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi ha vinto la quarta puntata: Antonello Carozza del Team Freddie Mercury

Tutti d’accordo, dunque, almeno sul web. Like a Star è ormai un piccolo cult sui social e questo, in un’epoca in cui la tv è anche crossmediale, è comunque un target raggiunto da Amadeus, che in parte può servire a smussare la delusione per non aver sfondato presso il grande pubblico televisivo. Di tempo per risalire la china anche negli ascolti tv, però, ce n’è ancora. Lo show del Nove è arrivato alla sua quarta puntata, quindi a metà del calendario che prevede un totale di 8 emissioni: 7 eliminatorie più la finalissima in programma mercoledì 2 luglio (salvo ripensamenti di Discovery).

Ieri sera ha trionfato Antonello Carozza del Team Freddie Mercury, che ha spopolato esibendosi nel brano cult dei Queen, ‘The Show Must Go On’. Per lui tanti applausi sui social e un biglietto che vale la qualificazione diretta per la finale, in cui avrà la possibilità di vincere i 50mila euro messi in palio dal programma.

Perché Like a Star non sfonda in tv

Nonostante la presenza di musica, imitazioni e una giuria convincente (Serena Brancale, Elio e Rosa Chemical), Like a Star non riesce ancora a conquistare il grande pubblico. Ma qual è il motivo di questo inatteso flop televisivo? Un fattore importante potrebbe essere la sovraesposizione mediatica di Amadeus, che in questa stagione televisiva è stato protagonista di ben quattro programmi diversi sul Nove (‘Suzuki Music Party’, ‘Chissà chi è‘, ‘La Corrida‘ e ‘Like a Star’) con il quinto show – ‘The Cage’ – in partenza domenica 8 giugno; senza contare il ruolo da giudice ad Amici 24 su Canale 5.

Questa moltiplicazione di impegni potrebbe aver disorientato gli spettatori, rendendo difficile identificare e seguire con continuità il format. Inoltre, la promozione del programma è risultata abbastanza frammentata, senza una strategia chiara che valorizzasse il prodotto in modo chiaro. Così, nonostante avesse tutti gli ingredienti per essere un successo, Like a Star per il momento rimane un appuntamento di nicchia nel panorama televisivo. Tra qualche rimpianto e tanti applausi sul web.

Potrebbe interessarti anche