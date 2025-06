Stasera in tv (4 giugno): Amadeus rischia grosso e Federica Sciarelli può chiudere L’Isola dei famosi Tutti i programmi tv da non perdere stasera. su Canale 5 spazio all'isola dei Famosi, che compete con Chi l'ha visto? e Se scappi ti sposo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 4 giugno 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (4 giugno), cosa vedere: L’Isola dei Famosi contro Chi l’ha visto?

La prima serata del 4 giugno 2025 se la giocano due programmi molto diversi tra loro: da una parte c’è Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3, con Federica Sciarelli che torna a dare voce alle storie delle persone scomparse e dei casi lasciati in sospeso. Un programma che coinvolge lo spettatore anche come risorsa per segnalazioni e molto altro. Dall’altra, su Canale 5, prosegue il viaggio di L’Isola dei Famosi, che tra prove, dinamiche tra concorrenti e colpi di scena, si alterna alle direttive della conduttrice Veronica Gentili. Quest’ultima si trova nella spiacevole situazione di chi non può più fallire. Il reality di Canale 5, infatti, è reduce dal 13.3% di share della scorsa settimana, un risultato disastroso che messo in dubbio la continuazione stessa dell’Isola dei famosi, che potrebbe essere chiusa da Mediaset qualora gli indici di ascolto dovessero calare ulteriormente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 1, invece, la serata parte con Affari tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, che lunedì sera ha visto calare di botto il suo share (25.9%, circa 3 punti percentuale in meno rispetto alla media delle ultime settimane). Subito dopo, spazio al romanticismo con il film Se scappi, ti sposo, con Julia Roberts e Richard Gere. Su Rai 2 si va invece sul crime con la serie Delitti in Paradiso, che mescola mistero e ambientazione esotica. Invece su Italia 1 si cambia registro con il film La guerra di domani, fantascienza con azione e viaggi nel tempo, perfetto per chi ha voglia di spettacolo. Rete 4, invece, propone Fuori dal coro, il talk show di Mario Giordano che affronta temi d’attualità con toni accesi. Su La7 salta il solito appuntamento del giovedì con PiazzaPulita, perché Corrado Formigli sarà rimpiazzato da Enrico Mentana alla guida di uno speciale dedicato al referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Sul Nove torna l’appuntamento con Like a Star di Amadeus, anche lui con le spalle al muro dopo i risultati deludenti delle ultime puntate. Il talent show, infatti, nelle prime tre uscite ha raccolto share tra il 2,4 e il 2,8%, un risultato molto al di sotto di quelle che erano le aspettative di Discovery.

Chi preferisce il cinema può orientarsi su alcuni titoli interessanti sparsi tra i canali tematici. Sul 20 va in onda Nemico pubblico, un thriller con Will Smith, mentre Iris propone Identità violate, con protagonista Angelina Jolie. Per qualcosa di più classico c’è Cine 34, che trasmette Don Camillo e l’onorevole Peppone, con l’iconico Gino Cervi. E anche questa sera ce n’è davvero per tutti. Basta solo scegliere quale canale faccia più al caso vostro.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche