Chi deve vincere l’Isola dei Famosi 2025? Testa a testa Cristina-Teresanna e l’incognita Adinolfi. Il sondaggio Chi può sperare di vincere la finale? Facci sapere nel sondaggio alla fine del pezzo chi sostieni tra: Loredana, Cristina, Omar, Mario, Teresanna e Jey.

Il conto alla rovescia è cominciato: la finale de L’Isola dei Famosi è alle porte e il gruppo dei naufraghi si è ormai ridotto a una manciata di nomi pronti a contendersi la vittoria. Chi riuscirà a vincere l’ambito titolo, in questa edizione che è riuscita a far discutere più sulle polemiche per l’organizzazione e gli ascolti che per gli stessi conduttori? Faccelo sapere nel sondaggio qui sotto.

Isola dei Famosi: chi vuoi che vinca la finale? Vota nel sondaggio

Ricordiamo anche che prima del verdetto finale, c’è ancora un passaggio fondamentale: uno tra Jey e Teresanna dovrà fermarsi a un passo dalla meta. I due si giocheranno l’ultimo posto disponibile per l’accesso alla finalissima, in una sfida che promette tensioni fino all’ultimo voto.

Gli altri, invece, sono già in corsa per il trionfo. Ma chi tra Mario Adinolfi, Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani ha davvero le carte in regola per vincere? Ormai siamo alle battute finali: chi vorresti che vincesse? Vota il tuo preferito nel sondaggio qui sotto.

Mario Adinolfi

Una presenza ingombrante, nel bene e nel male. Ha diviso il gruppo con le sue prese di posizione nette e la continua voglia di mettersi al centro del gioco. Le discussioni con Loredana e Omar sono state tra le più accese della stagione, ma il suo zoccolo duro di sostenitori potrebbe premiarlo per la coerenza e la scelta di portare se stesso a 360 gradi.

Omar Fantini

All’inizio sembrava spaesato, poi ha trovato il ritmo e ha cominciato a farsi notare. Sempre pronto alla battuta ma capace anche di momenti più profondi, è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra le personalità più forti dell’isola. Qualche incomprensione con Cristina e Mario non è mancata, ma è rimasto uno dei più equilibrati fino alla fine. Potrebbe essere la scelta di chi cerca un vincitore più misurato.

Loredana Cannata

Determinata, diretta e spesso sopra le righe. Ha preso più volte le redini del gruppo, anche quando questo significava attirarsi critiche e nomination. Ha discusso animatamente con Adinolfi e si è scontrata più volte con chi non condivideva il suo approccio decisionista. Ma proprio il suo carattere forte potrebbe aver conquistato chi l’ha seguita da casa fin dal primo giorno.

Cristina Plevani

La più silenziosa tra i finalisti, ma non certo invisibile. Ha giocato a modo suo, con discrezione, puntando più sul lato umano che su quello strategico. Questo le ha fatto guadagnare stima tra i compagni e un seguito fedele tra il pubblico. Ma basterà la simpatia e la dolcezza a portarla fino alla vittoria?

Jey vs Teresanna: l’ultimo finalista

Sarà uno di loro due a occupare l’ultimo posto disponibile tra i finalisti. Jey ha convinto molti con la sua energia e il suo spirito di adattamento, ma Teresanna ha dimostrato grinta e tenacia, anche nei momenti più complicati. La loro sfida accenderà l’ultima puntata prima della finale, ma uno dei due potrebbe veramente aspirare alla vittoria, oltre che all’ultimo posto da finalista?

Ora la parola passa al pubblico. E tu, chi vuoi che vinca? Vota nel nostro sondaggio.

