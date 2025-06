Isola dei Famosi, cosa è successo: Ahlam e Dino (quasi) eliminati, Adinolfi commuove, chi è al televoto Cosa è successo nella puntata di mercoledì 4 giugno dello storico reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili

Parte a bomba la puntata dell’Isola dei Famosi del 4 giugno 2025 con la prima delle due eliminazioni della serata. Al televoto, dalla quarta puntata erano andati Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti. Ad annunciare l’eliminazione è Veronica Gentili che è completamente svociata.

Non mancano ovviamente, i confronti, e si inizia con la lite tra Chiara e Jasmin che l’ha accusata di fare la vittima per ottenere visibilità. "Parla di visibilità, ma io non vengo dai programmi che ha fatto lei, che davvero si fanno per visibilità" dice Chiara. Jasmin risponde: "Sono indisposta, mettiamola così, sono nervosa, me ne prendo le colpe. Non mi sono scusata con Chiara perché io sono un po’ orgogliosa". Veronica Gentili la invita a chiedere scusa, lei dice che le parlerà "Chiederle scusa adesso, no". E a quel punto arriva l’asfaltata di Simona Ventura che ricorda alla ragazza i numeri agghiaccianti dei femminicidi in Italia e le intima di chiedere scusa immediatamente (QUI tutta la dinamica). Applausi.

Isola dei Famosi, puntata 4 giugno: cosa è successo e chi è stato eliminato al televoto

Si scopre poi, che la prima dei naufraghi a salvarsi al televoto è Patrizia Rossetti, mentre a dover tornare a casa è Dino Giarrusso. In realtà, finisce sull’ultima spiaggia.

Subito dopo, parte una reazione a catena, gli ultimi quattro si sfideranno in duello e i due perdenti andranno al televoto che deve decidere il secondo naufrago a tornare a casa. Al televoto flash finiscono Jasmin e Alham. A essere eliminata è Ahlam.

Poi si parla della settimana di Teresanna da leader. Nei video, Omar sembra scagliarsi contro di lei, ma poi al rientro al collegamento, dice che non è stata un disastro. Subito dopo vince la prima prova leader contro Chiara.

Poi lo spazio in cui Adinolfi racconta del suicidio della sorella ventenne. Subito dopo un’estenuante polemica di Giarrusso sul montaggio della clip nomination. Subito dopo è il momento della prova ricompensa. In palio delle polpette, che però mangeranno solo i sei scelti dal leader. Poi si scopre che anche Ahlam rimarrà con Dino sull’ultima spiaggia.

Le nomination di mercoledì 4 giugno 2025

Infine, è tempo di nomination, e tre naufraghi devono farle in modo palese. Durante le nomination, colpo di scena: Teresanna confessa di aver rubato ed essersi nascosta una polpetta della ricompensa (lei non era tra i sei che hanno potuto mangiare). E poi, un momento di grande emozione, quando arriva Chiara, Gentili le comunica che il suo ex è stato condannato a 6 anni per maltrattamenti e aggressione e lei piange di gioia. Le nomination sono le seguenti:

Poi le tre nomination palesi:

Patrizia Rossetti nomina Jasmin

Paolo Vallesi nomina Loredana Cannata

Loredana Cannata nomina Paolo Vallesi

Isola dei famosi, chi è al televoto

Omar, il leader, nomina Teresanna, Al televoto finiscono quindi Jasmin Salvati e Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. La votazione verrà chiusa durante la prossima puntata, in programma mercoledì 11 giugno 2025 su Canale 5.

