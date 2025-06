Isola dei Famosi (11 giugno), cosa è successo: Paolo Vallesi eliminato, Adinolfi rasato, Cruciani fa rivelazioni Nella puntata dell'11 giugno, Adinolfi decide di rasarsi i capelli per mangiare una bistecca, mentre Jasmin e Paolo Vallesi 'eliminati': cosa è successo

La sesta puntata de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Veronica Gentili su Canale 5 mercoledì 11 giugno 2025, si apre con l’eliminazione di Jasmin Salvati, che però decide di restare nell’Ultima spiaggia, così come Paolo Vallesi, che finisce lì dopo un televoto flash e sceglie di fare compagnia a Ahlam e Dino Giarrusso, anche se si dice dispiaciuto di aver lasciato sull’Isola la chitarra. Il leader della settimana è Omar Fantini, che vince la sfida contro Patrizia Rossetti. Ricordiamo che Pierpaolo Pretelli è l’inviato in Honduras, mentre Simona Ventura affianca la conduttrice in studio in veste di opinionista dello show. Ecco cosa è successo nella puntata dell’11 giugno de L’Isola dei Famosi, a partire dal recap, passando per le nomination e fino a giungere al risultato del televoto e al nuovo televoto.

L’Isola dei Famosi, puntata 11 giugno 2025: cosa è successo

Dopo l’eliminazione di Jasmin Salvati, che commenta "va benissimo così", tutti i naufraghi si ritrovano in nomination per volontà della produzione e devono affrontare diverse sfide. La prima è quella di Loredana Cannata e Cristina Plevani, i cui rapporti sono inclinati. La prima dice: "Mandare una persona con cui hai una rapporto in nomination. Che gioco è? Io l’avrei scelta per prima in una catena di salvataggio" e in studio commenta: "Avremo frainteso quello che pensavo fosse un rapporto d’amicizia, un’intesa che non c’era, ho frainteso io. E’ come quando ci si innamora ma l’altro non è allo stesso livello". La Plevani commenta: "Io ho emozioni, ho cuore, ci siamo confrontate oggi perché ero ancora quella che non le andava giù. Sarebbe peggio se io fingessi un’amicizia e poi ti pugnalassi alle spalle. Io credo di essere lineare. Se la proteggo lo faccio perché mi viene un senso di protezione, ma se questo le crea un distacco non è un problema".

Nel frattempo Mario Adinolfi e Mirko Frezza devono affrontare una prova di coraggio per mangiare una bistecca: o farsi rasare i capelli e la barba, o farsi un tatuaggio. Frezza dice di non poter toccare i capelli per il contratto con Rai per Rocco Schiavone, mentre Adinolfi prima si lascia plagiare da Giuseppe Cruciani in studio, che gli dice che ormai è diventato così buono che è "tipo il Papa" e gli consiglia di non tagliarsi i capelli. La Gentili commenta: "Ti sei fatto plagiare da Cruciani!". In un secondo momento cambia idea e Cruciani definisce il suo nuovo look "agghiacciante". Frezza invece si fa un tatuaggio con la palma e sotto la data, quello che voleva fare una volta giunto alla decima puntata de L’Isola dei Famosi. A perdere le sfide sono Omar Fantini (nella sfida contro Ruben), Patrizia Rossetti (schifata dai animali all’interno di una teca, tanto che scatta indietro e fa un verso disgustato) e Chiara Balistrieri, che non supera la sfida teche.

Dopo la prova delle tre donne, Giuseppe Cruciani dichiara che non sarebbe così difficile per lui resistere sull’Isola e Simona Ventura prende la palla al balzo per dire che lui sarebbe il concorrente perfetto per il reality, così che possa capire qual è la reale situazione dei naufraghi, ma lui spiega che non gli peserebbe non farsi la doccia perché "la faccio una volta a settimana". La Ventura, incuriosita, gli chiede: "E le mutande?". "Una o due volte a settimana" dichiara Cruciani. Poi viene eliminato dal televoto flash Paolo Vallesi, finito in nomination con Jey, Patrizia, Omar e Chiara. Sia il cantante che Jasmin decidono di restare sull’Ultima spiaggia con Ahlam e Dino Giarrusso. Il nuovo leader della settimana, dopo la sfida contro Patrizia Rossetti, è Omar Fantini, che vince la prova del candelabro.

Isola, il risultato del primo televoto: chi è stato eliminato

I nominati della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 erano Jasmin Salvati, Loredana Cannata (pensa di essere stata nominata perché vegana, ma Cruciani non è d’accordo) e Teresanna Pugliese, la prima a salvarsi. Il pubblico ha deciso di eliminare Jasmin Salvati, che la prende bene: "Va benissimo, sono contenta dell’esperienza".

Teresanna: 42,94%

Loredana: 38,31%

Jasmin: 18,75%

Isola dei Famosi 2025: le nomination della sesta puntata

Di seguito tutte le nomination della sesta puntata de L’Isola dei Famosi.

Le segrete:

Mirko Frezza ha nominato Loredana: "In tutta onestà, stavo pensando anche a Patrizia, ma a lei voglio troppo bene, quindi punto su Loredana".

Loredana Cannata ha nominato Mirko: "Dice apertamente che mi vuole buttare fuori. Quando stava male ho avuto la sensazione che nel suo momento di difficoltà, oltre al mio essere vegana, gli dava fastidio il fatto che invece io stavo".

Mario Adinolfi ha nominato Chiara: "Ci sono confrontati diverse volte, ma molte delle sue idee non le ho apprezzate. Io sono per il dialogo, anche tra persone distanti. Lei no".

Le palesi (si vota sulla lavagna in Palapa):

Cristina Plevani ha nominato Chiara: "Le ho detto di provare a brillare di luce sua, anziché mettersi nell’ombra della sua amica Teresanna. Il mio voleva essere un complimento, ma credo che l’abbia inteso male"

Chiara ha nominato Cristina: "In diverse occasioni ci ha detto apertamente che qui sull’Isola non guarda in faccia a nessuno".

Jey ha nominato Loredana: "Faccio una premessa, con lei non ho avuto discussioni, qui vado d’accordo con tutti. Semplicemente, con lei ho parlato un po’ meno rispetto agli altri"

Patrizia ha nominato Mirko: "Lui è sempre molto allegro e scherzoso, ma vorrei che parlasse un po’ di più quando ci sono discussioni, che prendesse posizione".

Televoto Isola dei famosi 2025, chi rischia l’eliminazione: Chiara, Mirko e Teresanna

I nominati della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 sono Chiara Loredana e Mirko, ma Ormar Fantini, il leader, salva la Cannata: "Si è già fatta una nomination". Poi nomina Teresanna: "Abbiamo avuto uno scontro molto forte stamattina, è estremamente non sincera. Ha rubato un pezzo di cocco, ha saltato un turno al fuoco, complica le relazioni del gruppo". Chi vuoi salvare? Il Televoto verrà chiuso il prossimo lunedì, giorno in cui andrà in onda la settima puntata del reality show.

