Il Grande Fratello si ‘mangia’ l’Isola dei famosi: 9 mesi in onda (ma Signorini è disperato). Perché Un'indiscrezione dell'ultim'ora parla di una durata 'monstre' per la prossima edizione del reality show. Mentre Spolverato e Javier puntano a un ruolo chiave. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Iniziano in sordina, ma clamorosamente, i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello. Per celebrare i 25 dalla prima messa in onda, infatti, pare che i vertici Mediaset siano pronti ad allungare la durata del reality. Per la gioia del budget – dato che in questo scenario, il Gf surclasserebbe la dispendiosa Isola – e per la disperazione del conduttore Alfonso Signorini. Che già nell’ultima edizione aveva espresso disagi per la durata infinita dello show. Quanto agli opinionisti, si parlava di Stefania Orlando come nome in pole position. Ma nelle ultime ore si sono fatti largo due ex concorrenti molto amati. Vediamo di seguito tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Grande Fratello, l’assalto a L’Isola dei Famosi (e Signorini si dispera)

Un’edizione ‘gold’, con mix di ex concorrenti Vip e Nip, per celebrare il 25esimo anniversario del Grande Fratello. Questo hanno in mente, a quanto pare, i vertici del Biscione. Che sembrano davvero disposti a puntature forte sul reality di Alfonso Signorini nella prossima stagione. Lo confermerebbe, tra l’altro, una recente indiscrezione clamorosa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si parla in sostanza di allungare la durate del Grande Fratello dai recenti 6 mesi a un totale di circa 9 mesi. Un’intera stagione televisiva, insomma. Che richiederebbe uno sforzo enorme da parte di autori, produzione, concorrenti. E del ‘povero’ Signorini. Va da sé, ovviamente, che l’allungamento monstre del Gf si tradurrebbe in una bocciatura su tutti i fronti per L’Isola dei Famosi. L’idea sarebbe infatti si sostituire lo show dei naufraghi, anche quest’anno deludente, spalmando fino a fine primavera il Grande Fratello. Cosa che tra l’altro ridurrebbe notevolmente i costi di produzione.

Stefania Orlando trema: l’ipotesi choc per Spolverato e Javier Martinez

Restano tuttavia da definire tantissimi dettagli. A parte il confermatissimo conduttore, Alfonso Signorini, il resto della squadra del prossimo Grande Fratello è ancora un mistero. Sappiamo solo che Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici non saranno più presenti come opinioniste. E negli ultimi giorni si parlava, come sostitute d’eccezione, di Anna Pettinelli e Stefania Orlando: eppure nuove voci si fanno largo tra gli addetti ai lavori.

Ad esempio, pare che ad alcuni non dispiacerebbe rivedere Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, stavolta nei panni di commentatori delle vicende del Gf. Lo ha fatto presente anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, di solito beninformata su queste dinamiche. Ma resta da vedere se due ‘inesperti’ come gli ex gieffini saranno all’altezza del compito. Mentre il toto-nomi per i possibili concorrenti è solo all’inizio. D’altronde, chi entrerà nella Casa a settembre dovrà (con ogni probabilità) fare le valigie per una possibile permanenza di 9 mesi. Impegno notevole. Per nulla scontato.

Potrebbe interessarti anche