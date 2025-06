Isola dei Famosi, cosa è successo: fuori Chiara Balistreri, Omar leader, chi va al televoto Cosa è successo, recap, polemiche e nomination della puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 16 giugno 2025

Nuova settimana che si apre, per i telespettatori della prima serata di Canale 5 con il primo dei due appuntamenti previsti per l’Isola dei Famosi, lunedì 16 giugno 2025 (il prossimo sarà mercoledì). Nella lunga serata guidata da Veronica Gentili non sono mancati scontri, polemiche, discussioni, prove e sorprese. In studio, insieme a Simona Ventura questa sera è arrivata anche Selvaggia Lucarelli, mentre a gestire i collegamenti dall’Honduras c’è stato come di consueto Pierpaolo Pretelli.

Mirko Frezza, Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese sono i tre naufraghi al televoto, mentre la conduttrice spiega che in questa puntata i concorrenti che vinceranno la sfida non conquisteranno del cibo, ma l’abbraccio di alcuni parenti che li hanno raggiunti sull’Isola.

Il primo naufrago a salvarsi al televoto è Mirko Frezza. Ad abbandonare la playa è Chiara Balistreri.

Tra gli scontri raccontati e replicati in puntata, particolarmente accesi quelli che vedono Mirko contro Mario e soprattutto Omar contro Teresanna.

Poi è il momento dell’arrivo dei parenti, la prima è la compagna di Omar, per poter passare 24 ore insieme i due devono dare le risposte giuste a sei domande di un test di affinità e sulla loro storia. Poi Teresanna Pugliese che rinuncia alla pesca per rimanere un pò con il compagno, e Frezza e Adinolfi che parlano delle figlie e subito dopo possono parlare con le moglie in collegamento, e man mano che parlano perdono il riso per i pasti del gruppo.

Jay e Loredana Cannata invece, possono godersi un aperitivo, solo dopo però aver superato una prova che consiste nell’assaggiare tre piatti disgustosi. In realtà sotto la cloche del terzo piatto ci sono il fratello di Jay e la sorella di Loredana. La coppia dei fratelli vince, dopo una sfida, la possibilità di godersi insieme un aperitivo sulla spiaggia.

Poi è il momento del collegamento con i naufraghi dell’Ultima Spiaggia. Anche per loro è previsto l’incontro di un parente a fronte di una sfida vinta, però si tratta di un unico parente misterioso che è la migliore amica di Jasmin.

La prova leader si svolge tra Omar, Loredana e Patrizia. A vincere è, di nuovo, Omar.

Le nomination

E’ quindi il momento delle nomination, che questa sera sono tutte palesi.

Mirko Frezza vota Patrizia Rossetti perchè soffre per il dito rotto

Cristina Plevani vota Teresanna Pugliese perchè la reputa una giocatrice tosta

Jay nomina Patrizia Rossetti perchè l’ha vista molto giù

Patrizia Rossetti vota Jay perchè è la persona con cui ha parlato meno

Loredana Cannata vota Patrizia Rossetti perchè non ce la fa

Mario Adinolfi vota Teresanna Pugliese

Teresanna Pugliese vota Loredana Cannata perchè ha fatto l’isola in solitaria

Il leader, Omar, nomina Mirko Frezza perchè è forte.

I nominati che vanno al televoto sono dunque: Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza.

