Isola dei Famosi, Jasmin attacca Chiara Balistreri. Simona Ventura esplode: “Aveva le ossa rotte, come ti permetti?” Le accuse lanciate contro Chiara Balistreri sollevano un caso all’Isola dei famosi: “Non puoi sminuire una storia come la sua” tuona Veronica Gentili.

Resa dei conti (attesa) all’Isola dei famosi. Nel corso della puntata in onda mercoledì 4 giugno, Veronica Gentili ha messo al centro dell’attenzione un episodio che ha generato forti polemiche pochi giorni fa. La conduttrice ha infatti ripreso un momento di tensione avvenuto nei giorni precedenti tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri, quando la prima aveva accusato la collega naufraga di "essersi esposta solo per visibilità", in riferimento al passato di Chiara che ha denunciato (e reso pubbliche) le violenze subite dal suo ex compagno. Un’uscita infelice, quella di Jasmin, che ha suscitato reazioni indignate, sia da parte della famiglia Balistreri che del Codacons, provocando un acceso confronto in diretta.

Isola dei Famosi, il confronto in diretta tra Jasmin e Chiara Balistreri

Dopo la messa in onda del filmato incriminato, Chiara Balistreri ha reagito con fermezza, dichiarando: "La sua frase è il commento della persona che non capisce che io sono qui per portare altro e non solo il vittimismo di cui parla. Non credo di campare di esibizionismo, se parla di visibilità, non vengo dai programmi che ha fatto lei. Sono contenta così". A quel punto, Veronica Gentili – per l’occasione leggermente afona a causa di una laringite – invitato Jasmin a riflettere pubblicamente sul peso delle sue parole. La concorrente, visibilmente provata, ha cercato di giustificarsi, ammettendo però di aver compiuto un grosso sbaglio "Ci ho pensato. Sono indisposta. Sono stati giorni in cui ero nervosa, ho sbagliato totalmente. Mi prendo le colpe, non mi sono scusata direttamente con Chiara perché sono orgogliosa. Chiederlo ora mi sembra forzato."

L’intervento di Simona Ventura contro Jasmin

La tensione è salita ulteriormente quando Simona Ventura, opinionista (in stato di grazia) di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ha preso con decisione la parola. Con tono fermo e autorevole, ha voluto sottolineare il significato profondo della storia di Chiara:

"L’anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio, quest’anno sono morte 28, ad oggi. Capisci? Quasi 150 donne ammazzate per femminicidio. Troviamo Chiara che è stata massacrata dal fidanzato che ha tentato di ucciderla. L’ha denunciato con un grande coraggio. Quindi, tu devi chiedere scusa immediatamente a una che dà un messaggio del genere. Non devi dire mai più una cosa simile, è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio e per la sua grinta. Come ti permetti?"

Gentili ha quindi ripreso la parola, tentando di far comprendere meglio a Jasmin il contesto e il peso della sua accusa:

"Mi dispiace per quello che ho detto. Capisco che ci sono schermaglie sull’Isola, si litiga. Ma è importante capire che la visibilità non è uguale per tutti. C’è chi diventa testimonial di un messaggio, tu hai una storia dura, avrai modo di farti conoscere. Non puoi delegittimare o mettere in discussione una storia come quella di Chiara."

Le scuse di Jasmin e la replica di Chiara

Alla fine, Jasmin ha abbassato le difese e ammesso il proprio errore davanti a tutti: "So di aver sbagliato. In quel momento ho esagerato, mi sono sentita una cacca. Mi dispiace, anche per il messaggio brutto che ho dato. Mi prendo tutte le colpe." Chiara Balistreri accettato le scuse, pur mantenendo la propria posizione: "Mi dispiace quando viene usato il vittimismo. Non sono qua per fare la vittima ma per dimostrare forza. Se le cose non sono sentite, mi dispiace. Va bene così, accetto le scuse. Non è una gara a chi ha la storia più travagliata.

