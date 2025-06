Isola dei Famosi, bufera su Jasmin Salvati: interviene il Codacons: "Inaccettabile". Attesi provvedimenti durissimi L’associazione dei consumatori ha commentato quanto successo al reality show di Veronica Gentili prendendo le difese di Chiara Balestrieri: la nota

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

A L’Isola dei Famosi è scoppiato il ‘caso’ Jasmin Salvati. La nuova concorrente del reality show condotto da Veronica Gentili è finita subito nell’occhio del ciclone in seguito a un battibecco avuto con Chiara Balestrieri. Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, che – senza troppi di giri di parole – ha chiesto la squalifica immediata della naufraga. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi 19, Jasmin Salvati contro Chiara Balestrieri: il caso

L’Isola dei Famosi si prepara a tornare in onda (stasera andrà in onda la quinta diretta stagionale, QUI le anticipazioni), ma il reality show è nel caos. Non solo il rischio della chiusura anticipata visti gli ascolti deludenti: in Honduras è scoppiato il ‘caso’ Jasmin Salvati. Sbarcata da pochi giorni a Cayos Cochinos, la nuova concorrente dell’Isola ed ex fidanzata di Spadino ha fatto parecchio discutere a causa di alcune frasi dirette a Chiara Balestrieri. Jasmin ha infatti accusato la naufraga di essere approdata nel reality di Canale 5 solo per visibilità. Chiara ha invece già spiegato più volte di avere accettato questa avventura per "dimostrare di non avere solo una triste" (nel 2022 denunciò l’ex compagno per violenza domestica). L’attacco di Jasmin ha ovviamente scatenato l’indignazione dei social e non solo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La nota del Codacons: chiesta la squalifica immediata

Sulla vicenda – come anticipato – è intervenuto anche il Codacons, che ha chiesto l’allontanamento immediato di Jasmin Salvati dall’Isola dei Famosi. "Chiediamo Alla R.T.I. S.p.A., in persona a procedere immediatamente all’eliminazione della concorrente Jasmin Salvati dal programma L’Isola dei Famosi, in quanto responsabile di gravi dichiarazioni che ledono la dignità delle donne, alimentano stereotipi pericolosi e contribuiscono a perpetuare la cultura della violenza e della discriminazione di genere" si legge sulla nota diffusa dall’associazione dei consumatori: "Chiediamo altresì l’adozione di misure concrete e strutturate volte a prevenire il ripetersi di simili episodi, tra cui la formazione obbligatoria per il personale e i concorrenti sui temi della violenza di genere, della comunicazione responsabile e del rispetto della dignità umana; la pubblicazione di una formale rettifica e di scuse pubbliche, da parte della produzione e della rete televisiva, rivolte alle vittime di violenza e all’opinione pubblica, a tutela della sensibilità collettiva e della correttezza comunicativa nonché l’impegno a rispettare rigorosamente i principi sanciti dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, nonché le disposizioni normative e le raccomandazioni internazionali in materia di tutela delle donne e contrasto alla violenza di genere".

Potrebbe interessarti anche