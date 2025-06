Isola dei famosi, è caos totale: disastro sfiorato, autori sotto attacco e una finalista ‘sparisce’ Una settimana surreale per i naufraghi in Honduras, tra battute al veleno, tempeste in piena notte e crisi intestinali fuori controllo.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è un caos continuo. Tra litigi, televoti-lampo che dividono il pubblico e situazioni ai limiti del ridicolo, il reality di Canale 5 si sta trasformando in uno show tutto da commentare. Veronica Gentili prova a tenere in piedi la baracca, ma tra naufraghi in crisi e dinamiche impazzite, è sempre più difficile. Ecco cosa è successo negli ultimi giorni e quello ci aspetta a pochissimi giorni dalla finale..

L’Isola dei Famosi, news e recap della settimana: il punto su finali anticipati, eliminazioni e figuracce

Dino Giarrusso è finito al centro delle polemiche. Accusato da mezza isola di essere arrogante, ha provato a salvarsi tirando in ballo la conduttrice: "Veronica Gentili mi conosce da 15 anni, può testimoniare quanto io sia umile". La reazione? Mirko Frezza, credendo di non essere microfonato, ha commentato: "Sì 15 anni, e ancora non t’ha dato un calcio in c**o?!". Il siparietto è diventato virale. Nel frattempo, Mario Adinolfi è stato eliminato. Dopo una serie di prove che hanno deciso le nomination, il pubblico lo ha mandato a casa. Omar Fantini si è commosso in diretta. Ma le lacrime sono durate poco: un televoto flash ha rimesso Adinolfi in gara, portandolo in finale con Omar, Loredana Cannata e Cristina Plevani. Sono loro i quattro finalisti. E qui si è scatenato il caos: i fan hanno accusato la produzione di aver ignorato il televoto precedente, definendo il ripescaggio una presa in giro.

L’Isola dei Famosi 2025: le assenze sulla spiaggia e la bufera

La puntata è cominciata con l’eliminazione definitiva di Patrizia Rossetti, anche lei mandata via dal televoto. Teresanna, invece, ha lasciato momentaneamente la spiaggia per motivi medici, ma è tornata poco dopo, senza grossi problemi. Poi il momento più imbarazzante della settimana: secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, uno dei naufraghi avrebbe fatto i propri bisogni fuori dalla zona stabilita. Una concorrente ci sarebbe finita sopra. Da lì, urla, litigi e molto altro. La produzione, per ora, non ha commentato. Infine, la notte da incubo. I naufraghi sono stati svegliati da una bufera di pioggia che ha colpito duramente l’isola distruggendo le loro capanne. Il clima non ha fatto sconti, insomma, e i poveri naufraghi rimasti in gioco – oltre alla fame e alle privazioni – hanno dovuto fare i conti anche con un disastro meteorologico che ha reso ancora più difficile la loro permanenza sull’isola.

La finale e chi sarà il vincitore dell’Isola dei famosi 2025

La puntata del 25 giugno si è chiusa con le nomination: Jey e Teresanna vanno al televoto. Uno dei due verrà eliminato all’inizio dell’ultima puntata, l’altro si unirà entrerà nella rosa dei finalisti e potrà giocarsi la vittoria del reality e il montepremi da 100mila euro messo in palio dalla produzione. Secondo i bookmaker, Cristina Plevani è la vincitrice più probabile (quota 3) seguita da Teresanna (quota 3,5). Seguono Mario Adinolfi (4), Loredana e Omar (6).

