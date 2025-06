Televoto Isola dei Famosi, sondaggi da brividi per Teresanna e Jasmin. Il pubblico ha deciso: chi viene eliminata Nella sesta diretta stagionale del reality di Veronica Gentili il televoto sancirà una nuova eliminazione: Teresanna rischia, le nomination e chi esce

L’Isola dei Famosi perde un altro concorrente. Nella puntata di oggi mercoledì 11 giugno 2025, infatti, verrà ufficialmente riaperto il televoto (che questa sera sarà tutto al femminile) e una delle naufraghe in nomination dovrà lasciare l’Honduras e il reality show condotto da Veronica Gentili. Chi verrà eliminata? In nomination ci sono 3 concorrenti. L’appuntamento, come sempre, è in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione.

L’Isola dei Famosi 19, le nomination: viene eliminato stasera 11 giugno

L’Isola dei Famosi si prepara alla sesta diretta stagionale e al raddoppio settimanale che prenderà il via la prossima settimana (avviandosi, forse, verso la chiusura anticipata). Oggi mercoledì 11 giugno 2025, infatti, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Veronica Gentili e il televoto sarà riaperto. Dopo l’uscita di scena di Alessia Fabiani (condannata dal voto del pubblico la scorsa settimana), la prima serata di Canale 5 sancirà una nuova eliminazione. In una 19esima edizione segnata indelebilmente dai ritiri (addirittura 7 in questa stagione), dunque, L’Isola perderà un altro concorrente.

In nomination ci sono 3 concorrenti: Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Loredana è stata nominata (segretamente) da Mirko Frezza e Cristina Plevani; per quanto le nomination palesi, invece, Patrizia Rossetti e Paolo Vallesi hanno condannato Jasmin. Omar Fantini ha fatto il nome di Teresanna.

Sondaggi televoto Isola, le percentuali. Chi esce e chi si salva: Loredana, Jasmin, Teresanna

Condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti di opinionista, la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2025 decreterà dunque una nuova eliminazione. Il televoto del pubblico, infatti, condannerà una delle concorrenti in nomination (Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese), che sarà costretta ad abbandonare Cayos Cochinos e a dire addio all’Isola. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), una naufraga è in netto vantaggio: si tratta di Loredana Cannata, le cui quotazioni sono risalite fino addirittura a più della metà (il 61%) dei voti. A rischio ci sarebbero invece Jasmin Salvati (a cui sembra che non siano bastate le scuse e il ‘perdono’ dopo le dure accuse a Chiara Balestrieri) e la sempre esplosiva Teresanna Pugliese, date rispettivamente con il 21% e il 19% delle preferenze del pubblico. Questa la situazione attuale:

