Isola dei Famosi (25 giugno), cosa è successo: Adinolfi primo finalista, nomination e Giarrusso fuori dopo la lite con Fantini Nella puntata del 25 giugno tante sorprese come il confronto tra Dino Giarrusso e Omar Fantini e Mario Adinolfi finalista dopo l'eliminazione: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

La semifinale de L’Isola dei Famosi, puntata condotta da Veronica Gentili su Canale 5 mercoledì 25 giugno 2025, si apre con l’eliminazione di Patrizia Rossetti, che commenta l’uscita dicendo "Era ora, non meritavo la finale perché non ho fatto tante cose, potevo essere più energica". poi l’atteso confronto tra Dino Giarrusso e Omar Fantini e infine le prove e il televoto flash che decreta Mario Adinolfi primo finalista dell’edizione 2025. Ricordiamo che Pierpaolo Pretelli è l’inviato in Honduras, mentre Simona Ventura affianca la conduttrice in studio in veste di opinionista dello show. Ecco cosa è successo nella puntata del 25 giugno de L’Isola dei Famosi, a partire dal recap, passando per le nomination e fino a giungere al risultato del televoto e al nuovo televoto.

L’Isola dei Famosi, puntata 25 giugno 2025: cosa è successo

La puntata comincia con il confronto tra Dino Giarrusso e Omar Fantini dopo la rissa in TV della scorsa settimana, dove il primo si scusa pubblicamente ("e umilmente") con il naufrago, Cristina Plevani (che ha preso dal collo trascinandola sott’acqua) e il pubblico, citando anche Berlusconi ("Non sarebbe contento dello spettacolo che abbiamo dato"), perché "un vero uomo è quello che sa chiedere scusa per un errore". E aggiunge: "Mi dispiace aver sentito parlare male di me, io non sono mai stato espulso per un fallo e nella vita ho sempre difeso i più deboli e le donne. Questa non è la vita reale, qui da 60 giorni non mangiamo e non dormiamo. Loro tenevano la palla sott’acqua e l’unico modo per prenderla era andare sull’uomo, ho sbagliato, ma solo perché avevano detto che valeva tutto". Dallo studio, il giornalista Giuseppe Cruciani commenta: "Secondo me Dino è innocente, in fondo al suo cuore sa benissimo di non aver aggredito nessuno, lui ha agito per impulso agonistico e lo sa benissimo, ora sta mentendo e sta facendo mea culpa per fare un po’ di tattica e farsi perdonare: vuole avere ancora qualche chance".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La moglie di Dino Giarrusso, in studio, prende le difese del marito contro Omar Fantini: "Da spettatrice sei stato il mio naufrago preferito, ora quasi mi consola averti visto in un modo irriconoscibile, sei stato violento, hai fatto cose brutte. Perdonami Omar, ma una cosa è indigesta: tante volte lo avete accusato di essere bugiardo, ma quando hai aggredito e minacciato Dino, lui nemmeno si era avvicinato a Cristina". Omar Fantini si difende: "Quando ho reagito contro Giarrusso, l’ho fatto a livello fisico per far capire che io questa cosa con un uomo non la temo. Se è tra uomini non è un problema, ma quando capisco che questo ci porta a non aver controllo con le ragazze, allora lì perdo io stesso il controllo". Poi, prima di chiudere il blocco, quest’ultimo aggiunge: "Voglio dire ai miei figli che ho sbagliato e che è un esempio che non voglio dargli questo. Gli chiedo scusa".

Isola, il risultato del primo televoto: chi è stato eliminato e le percentuali

Il pubblico ha deciso di eliminare Patrizia Rossetti. Poi il televoto flash che vede Mario Adinolfi eliminato. Ecco le percentuali:

Teresanna Pugliese: 29,82% dei voti

Cristina Plevani: 27%

Omar Fantini: 22,22%

Mario Adinolfi: 20,96%.

Isola dei Famosi 2025: le nomination della semifinale

Di seguito tutte le nomination segrete (due a testa) della semifinale de L’Isola dei Famosi.

Omar nomina Teresanna e Cristina: TERESANNA: nel mio ordine rimane la meno preferita, anche se ho trovato con lei un equilibrio, però la preferisco meno per alcuni tratti del suo carattere: la furbizia e la non sincerità; CRISTINA: con Jey ho stretto legame padre-figlio (piange, ndr), con Loredana ho stretto un legame nella fatica, molto più rispetto a Cristina, quindi voto lei

Loredana nomina Teresanna e Jay. TERESANNA perché sottrae cibo ai naufraghi, l’ho vista lunedì mentre puliva il pesce e ne mangiava una parte di nascosto. Secondo me c’è poca umanità e dignità a rubare cibo a chi ne ha poco. JAY: lui ha dimostrato grande dignità perché non prende un chicco di riso in più rispetto a ciò che gli spetta, ma con Omar e Cristina ho un rapporto speciale.

Jey Lillo nomina Loredana e Cristina. LOREDANA la volta scorsa mi ha definito il piu debole del gruppo, penso di aver dimostrato in queste settimane di non esserlo. CRISTINA: Speravo di legare più con lei. Nell’ultima settimana c’è stato qualche contatto in più ma molto meno rispetto agli altri concorrenti, eccetto Loredana.

Teresanna nomina Loredana e Omar. LOREDANA dopo l’ultima eliminazione è venuta fuori e non mi è piaciuto. Fa complotti e complottini alle mie spalle, non è una persona generosa. OMAR: è sempre stato leader, ora ne approfitto per nominarlo., in queste settimane io e lui siamo stati protagonisti di continui scontri e riappacificazioni.

Cristina nomina Jay e Teresanna. JAY: bravo e gentile ma non lo vorrei tra i finalisti. TERESANNA. Mi piace più il politicamente corretto questa settimana, non ho voglia di litigare.

Mario nomina Jey. E’ il più giovane e deve farsi le ossa ancora.

Chi sono i finalisti e gli eliminati de L’Isola dei Famosi 2025

Il primo finalista dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi è Mario Adinolfi (secondo eliminato ma salvato dal televoto flash, mentre Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti lasciano l’Ultima Spiaggia e quindi il programma). Al televoto finiscono Teresanna e Jey. Chi vuoi in finale?

Potrebbe interessarti anche