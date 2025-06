Isola dei famosi, cosa è successo: eliminati Mirko e Alham, brutta rissa tra Dino e Omar Cosa è successo nella puntata di mercoledì 18 giugno del reality di Canale 5: eliminazioni, polemiche, scontri, nomination

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

"La puntata della resa dei conti". La chiama così, Veronica Gentili lancia la puntata dell’Isola dei Famosi di mercoledì 18 giugno 2025, che si celebra a un passo dalla semifinale e che vedrà, oltre all’eliminazione di uno dei naufraghi al televoto anche l’incontro con i naufraghi dell’ultima spiaggia, i quali si batteranno al televoto perché tra loro ne rimarrà uno solo sull’isola.

Come sempre, in studio insieme alla conduttrice, l’opinionista regina Simona Ventura e, ospiti di serata anche Scintilla, Giuseppe Cruciani e Sara, la moglie di Dino Giarrusso. In collegamento dall’Honduras, insieme ai naufraghi, come sempre c’è Pierpaolo Pretelli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando arrivano i naufraghi dell’Ultima Spiaggia, tanto per mettere un pò di pepe, parte un rvm con i naufraghi ritrovati che parlano (ovviamente male) dei compagni rimasti sulla playa. E tornati in onda, esplode subito il primo scontro della serata, tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso. Ma anche altri naufraghi si scagliano contro Giarrusso definendolo "classista" ed "egocentrico", accuse che fanno scattare la reazione infuocata dell’ex parlamentare, difeso solo da Adinolfi.

Isola dei famosi: rissa tra Omar e Dino

La tensione è talmente alta che nella sfida successiva, della pelota hondurena, Dino e Omar vengono alle mani e vengono espulsi da Veronica Gentili. La partita viene vinta dai naufraghi, quindi vanno al televoto i naufraghi dell’ultima spiaggia, mentre gli altri hanno vinto una pizza. Ma quello che è successo tra Dino e Omar in acqua è veramente una brutta pagina di tv, si sono praticamente picchiati in acqua e Omar ha anche accusato Dino di aver messo mani addosso anche a Cristina. Un momento veramente da dimenticare.

Poi è la volta dello spazio, come sempre, dedicato a Mario Adinolfi, questa sera impegnato nelle Mariolimpiadi, mini olimpiadi in cui ha dovuto affrontare tre prove fisiche, conquistando nove uova per tutti.

Subito dopo Veronica Gentili dà lo stop al televoto che coinvolge: Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza. A dover tornare a casa è Mirko Frezza. Dopo di che, si scopre anche chi, dei quattro naufraghi dell’Ultima Spiaggia deve tornare a casa, e si tratta di Alham.

Segue un altro momento-confronto in cui i naufraghi devono rispondere a domande sui compagni di avventura. Non manca anche questa sera la prova leader, in due fasi: la prima a coppie, la seconda uno contro uno. A vincere, tanto per cambiare, è Omar.

Intanto, i naufraghi dell’Ultima Spiaggia finiscono nell’isola più bella, quella di Cayo Paloma, con loro decide di non rimanere Mirko Frezza.

Le nomination

A fine serata, come di consueto arriva il momento delle nomination, anche stasera tutte palesi.

Cristina vota Jay perché pesca sempre lui e le ha rubato questo ruolo

Teresanna vota Cristina perché le ha detto che è machiavelica e falsa

Loredana nomina Jay perché essendo arrivato dopo crede sia più debole al televoto

Jay nomina Cristina, con cui non ha avuto connessione

Patrizia nomina Mario

Mario nomina Jey perchè vuole fare fuori tutti i giovani

Omar, in qualità di leader nomina invece

Al televoto vanno quindi Jey, Cristina e Patrizia.

Potrebbe interessarti anche