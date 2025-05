The Couple: la finale mancata e i concorrenti spediti a Casa, scoppia la polemica per il flop di Ilary Blasi Mentre si discute ancora dell'insuccesso di Mediaset, continuano le discussioni sul contributo di Ilary al reality, ed emergono alcuni dettagli sugli inquilini.

La prima (e probabilmente ultima) edizione di The Couple si chiude nel modo più inaspettato possibile, lasciando dietro di sé una scia di polemiche, delusioni e qualche sorriso amaro. Il reality di Canale 5, partito con grandi ambizioni e un cast ben assortito, sembrava destinato a regalare un finale col botto. E invece, quello che doveva essere l’ultimo atto della competizione si è trasformato in un epilogo frettoloso e decisamente anomalo. Ma andiamo con ordine: la settimana appena trascorsa è stata ricca di eventi, eliminazioni eccellenti, tensioni tra concorrenti e una decisione finale che ha spiazzato tutti.

The Couple, news e recap della settimana: eliminazioni a sorpresa, scontri accesi e finale annullata

A dare il via alla girandola di colpi di scena sono state le doppie eliminazioni che hanno visto uscire due delle coppie più forti e amate: le sorelle Testa e i fratelli Mileto. Le prime hanno pagato forse qualche strategia poco chiara e qualche tensione interna al gruppo, mentre i Mileto hanno ceduto in una prova fisica che li ha messi a dura prova. Due uscite pesanti, che hanno cambiato l’equilibrio della casa e aperto la strada a nuovi scenari per la finale.

A far discutere però è stato soprattutto lo scontro tra Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese. I due si sono beccati duramente, con toni accesi e parole che non sono passate inosservate. Le ragioni dello scontro sembrano affondare nelle dinamiche di gioco, ma anche in vecchie ruggini mai del tutto chiarite, tra cui il famoso pastiera-gate. Nel frattempo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco si sono aggiudicati la vittoria nell’ultima puntata effettivamente andata in onda, battendo Elena Barolo e Thais Wiggers con una percentuale netta. Una vittoria che sembrava aprire le porte a una finale vera e propria, con tutti i finalisti schierati: le coppie rimaste erano Jasmine e Pierangelo, Elena e Thais, Giorgia Villa e Laura Maddaloni, oltre a Manila e Stefano Oradei. Tutto sembrava pronto per il gran finale.

E invece, il colpo di scena più grande: la finale è stata annullata. Nessuna sfida conclusiva, nessun vincitore ufficiale. Il montepremi è stato devoluto in beneficenza, una scelta che ha certamente un valore nobile ma che ha lasciato l’amaro in bocca a molti concorrenti. La reazione è stata mista: c’è chi ha apprezzato il gesto, e chi invece ha parlato di mancanza di rispetto per il percorso fatto finora. Ilary Blasi, conduttrice del programma, non ha preso posizione in modo chiaro e questo ha generato nuove critiche. In molti si aspettavano da lei parole più forti, una spiegazione più diretta, e invece il silenzio ha fatto rumore. The Couple si chiude così, in modo brusco e poco convenzionale, come un esperimento che però alla fine, forse, non c’ha visto giusto.

