Ascolti tv ieri (21 maggio): L'Isola cade, flop Amadeus, Sciarelli vola e Luisa Ranieri non delude

Mercoledì dalle sfide inedite negli ascolti tv. ascolti tv. Ieri mercoledì 14 maggio 2025, infatti, su Canale 5 è andata in scena la terza diretta stagionale de L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, che si è dovuta scontrare con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? su Rai 3. La prima serata di Rai 1 ha lasciato spazio a Le Indagini di Lolita Lobosco, mentre su Nove Amadeus ha provato a risalire la china alla guida di Like a Star. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Le Indagini di Lolita Lobosco, L’Isola dei Famosi e Chi l’ha visto?

Ieri mercoledì 21 maggio 2025 Rai 1 sono continuate le repliche di Le Indagini di Lolita Lobosco. La terza puntata della fiction con Luisa Ranieri ha appassionato 2 milioni e 318mila spettatori, pari al 13,5% di share. Su Canale 5 è invece andata in scena la terza diretta stagionale de L’Isola dei Famosi. La nuova puntata in prime time della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura opinionista – che ha visto il ritiro di Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino – ha registrato il 15,7% di share, radunando 1 milione e 891mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 è andato in onda il primo episodio della 14esima stagione di Delitti in Paradiso, che ha conquistato 1 milione e 115mila spettatori, pari al 5,7% di share (a seguire l’esordio di Oltre il Paradiso ha fatto segnare il 5,2% di share con 778mila spettatori). Su Italia 1 ancora spazio a Eddie Murphy, protagonista del film Il principe cerca figlio. La pellicola del 2021 (sequel del cult del 1988) ha ottenuto il 6,4% di share con 1 milione e 122mila spettatori.

C’era molta attesa, ovviamente, anche per il mercoledì di Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto?, anche e soprattutto considerata la recente svolta nel caso del delitto di Garlasco. L’appuntamento di ieri su Rai 3 ha toccato il 10,7% di share, raccogliendo 1 milione e 746mila spettatori. Aldo Cazzullo ha invece collezionato 691mila spettatori alla guida di Una giornata particolare su La7; la puntata di ieri – dedicata a "Le grandi donne" – ha raggiunto il 4,1% di share. Fuori dal Coro di Mario Giordano è salito al 6,1% di share su Rete 4, totalizzando un a.m. di 841mila spettatori.

Boom di ascolti su Tv8 per la finale di UEFA Europa League – Tottenham-Machester United ha interessato 1 milione e 722mila spettatori; il trionfo dei londinesi ha così registrato l’8,8% di share. Su Nove, infine, Amadeus è tornato al timone di Like a Star dopo il debutto a dir poco fiacco della scorsa settimana (2,4% di share in prima serata). La seconda puntata del talent show non è però andata oltre il 2,8% di share (497mila spettatori) in prime time, fermandosi al 4% (431mila spettatori) e al 3,3% (250mila spettatori) in seconda serata.

