Polemiche contro Camila Giorgi

Camila Giorgi, come sappiamo, è tra i naufraghi di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ex tennista molto nota in Italia, è attualmente il soggetto di diverse polemiche da parte del pubblico, a causa della scelta di parole fatta dallo show per presentarla. L'ex sportiva è stata infatti descritta da Simona Ventura come “La più forte tennista italiana di sempre”. Su X in molti si sono lamentati, considerandolo eccessivo come merito, soprattutto in presenza di altre grandi sportive come la Errani. Qualcuno ha scritto: “Chiunque si sente in grado di parlare di tennis”. Anche Roberto Burioni e Francesco De Benedetti sono "Scesi in campo" per esprimere dubbi sulla presentazione della Ventura.