Isola dei Famosi, le pagelle: Veronica Gentili sergente di ferro(9), Spadino e Nunzio pappamolla (4), Pretelli incapace (5) Nella puntata del 21 maggio, non mancano liti e piccoli scintille, ma anche abbandoni: ecco le pagelle della terza puntata

Nella puntata dell’Isola dei Famosi del 21 maggio 2025 non sono mancate discussioni e colpi di scena. Prima c’è uno scontro infuocato tra il gruppo dei Giovani e quello dei Senatori per la questione del fuoco, poi si parla di un episodio molto grave che vede protagonisti Spadino e Nunzio. I due concorrenti hanno usato toni non garbati rivolgendosi alla cabina di produzione chiedendo del cibo. "Non vi imbavagliamo, se non volete stare qui andate a casa", sbotta la Gentili. Sia Nunzio che Spadino decidono di abbandonare l’Isola. Nel frattempo, anche Camila Giorgi decide di ritirarsi per sopraggiunti motivi familiari. Mirko Frezza ha minacciato di abbandonare il reality per poi ripensarci: "Rimango un’altra settimana qui e vediamo che succede". Il leader della settimana è Omar Fantini. Ricordiamo che Pierpaolo Pretelli è l’inviato in Honduras, mentre Simona Ventura affianca la conduttrice in studio in veste di opinionista dello show (qui il riassunto con nomination, motivazioni e televoto).

Isola dei Famosi, puntata 21 maggio 2025: le pagelle

Veronica Gentili, sergente di ferro (voto 9). Si mostra raggiante, sicura di sé, e anche il suo look sobrio e mimimal lascia il segno. Ci piace la Gentili tagliente che alza la voce quando c’è bisogno come quando rivolgendosi ai Giovani e Senatori che litigavano tra loro ha detto: "Non fatemi tornare nei panni con il frustino". Veronica è il giusto equilibrio tra garbo e durezza, è pronta a tagliare corto se qualcuno si allunga troppo o se i concorrenti si parlano l’uno sopra l’altro. Non cerca di essere diversa da quella che è, è spontanea e niente affatto buonista. E poi è coraggiosa: durante la puntata parla di quello che sta succedendo a Gaza e solo per questo si merita un’ovazione. È il solo punto fermo di questa edizione dell’Isola in una serata abbastanza noiosa che non osiamo immaginare senza di lei.

Spadino, ignorante (voto 5). È sicuramente simpatico, frizzante ma è davvero ignorante. Cade prima sui fiordi norvegesi poi durante una sfida di cultura generale contro Mario Adinolfi del gruppo dei Senatori compie uno strafalcione. Sbaglia la risposta come un bambino che a scuola copia il compito del vicino di banco. Vanno bene le gaffe ma a tutto c’è un limite. Verso la fine della puntata, decide di ritirarsi dicendo che sta troppo male e che soffre per l’assenza del cibo. Fortuna che è stato pure in comunità. Imbarazzante e irrispettoso per il pubblico.

Nunzio Stancampiano un vero pappamolla (voto 3). Ha sicuramente sbagliato reality. Si lamenta di aver fame, di essere stanco e dice che vuole tornare a casa: ma non lo sapeva prima di entrare all’Isola dei Famosi che avrebbe patito la fame? Se avesse partecipato al Grande Fratello avrebbe mangiato, fatto sport e passato da un divano all’altro.

Mirko Frezza è davvero insopportabile (voto 4). In apertura di puntata fa di tutto per apparire antipatico. Prima se la prende con Alessia Fabiani, poi litiga con Omar Pedrini e infine si scanna con Loredana Cannata. Cafone, maleducato e arrogante, Mirko cerca di fare il simpatico di turno ma qualcuno gli dica che non fa ridere nessuno ma che anzi al contrario fa venire voglia di spedirlo con un calcio a casa. Mirko è un concorrente divisivo, scomodo per molti e capace di accendere dinamiche e discussioni. Il tempo per lui però sta per scadere, questa è la sensazione. E in effetti ci abbiamo sperato un po’ quando durante la nomination ha minacciato di abbandonare il reality. E niente, ci ha ripensato.

Pierpaolo Pretelli totalmente incapace (voto 5). Abbiamo aspettato che carburasse tra una puntata e un’altra ma purtroppo Pierpaolo non ce la fa proprio. Il dilemma è: ma ha capito cosa deve fare o si sta facendo una vacanza? Durante la prova ricompensa vieta agli altri concorrenti di finire il giro e di mangiare la pasta nonostante ci sia tempo poi chiude il collegamento per farli mangiare. Che figuraccia.

Mario Adinolfi in odor di santità (voto 5). A volte sta buono e potrebbe risultare simpatico ma è solo per merito di Veronica Gentili che lo tira in ballo in ogni discussione per dire la sua e fare da paciere. Più che un concorrente sembra essere un opinionista a tutti gli effetti. A questo si aggiunga che Mario è un vero stratega e ha idee discutibili. Facendo un riassunto "ritiene che le donne debbano stare sottomesse, è contrario all’aborto, ha chiesto la censura di un bacio gay in un film Rai, non crede che gli omosessuali subiscano bullismo e violenza".

Paolo Vallesi veggente o guru? (voto 8). Dice una verità innegabile, che i giovani non sono ancora entrati nello spirito del gioco e che sono meno predisposti a fare sacrifici: "Abbiamo attraversato delle situazioni difficili, un ragazzo a 20 anni non riesce a reggere alle difficoltà con altrettanta forza e tenacia come la abbiamo noi nonostante non possiamo competere a livello fisico". E infatti due del gruppo dei giovani si ritirano confessando di stare troppo male a causa dell’assenza del cibo.

