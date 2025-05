Isola dei famosi, entrano tre nuovi concorrenti (con polemiche). La svolta per evitare la chiusura Dopo gli abbandoni degli ultimi giorni, la produzione ha deciso di rinfoltire il cast dei naufraghi con alcune new entry (molto discusse): di chi si tratta.

In tanti anni di Isola dei famosi non si sono mai visti tanti ritiri come in quest’ultima edizione. Pur sapendo esattamente ciò a cui andavano in contro, ovvero un’esperienza difficile fatta di privazioni e grandi sforzi e non certo una vacanza in un resort di lusso, molti concorrenti hanno deciso di ritirarsi dal gioco perché troppo faticoso. Questo ha creato non pochi problemi alla produzione che ha deciso di correre ai ripari attraverso l’arrivo di nuovi naufraghi per scongiurare (forse) la chiusura anticipata del programma. Nella puntata di domani entreranno dunque in gioco tre nuovi concorrenti che, ancora prima di approdare sull’Isola, stanno già scatenando non poche polemiche: ecco cosa sta accadendo.

Isola dei famosi 2025, domani arrivano tre nuovi concorrenti (con polemica)

Nonostante l’ottima conduzione di Veronica Gentili, questa edizione dell’Isola dei famosi sta letteralmente crollando a picco a causa dei molteplici problemi riscontrati in queste poche settimane. Dopo ben sei abbandoni da parte dei concorrenti, la produzione ha dovuto inevitabilmente scegliere altri naufraghi da mettere in gioco. In particolare, nella puntata di domani arriveranno tre new entry: Jasmin Salvati, ex fidanzata di Spadino, Ahlam El Brinis e Jey Lillo, senza escludere anche eventuali aggiunte dell’ultimo minuto.

Questi tre nomi inediti hanno però scatenato una grossa polemica ancor prima di approdare sull’Isola. In particolare, molti utenti del web si sono lamentati della scarsa popolarità dei nuovi naufraghi che (come molti dei precedenti, inutile negarlo) sono considerati Vip ma senza godere poi di una vera notorietà. In aggiunta, Jasmin Salvati, ovvero l’ex fidanzata di Spadino, ha già partecipato in precedenza al reality Italia Shore, dal quale è stata espulsa per condotta violenta. Un dettaglio non certo irrilevante che ha fatto storcere il naso a molte persone.

Isola dei famosi, basteranno le new entry a scongiurare la chiusura?

In tutto questo, gli ascolti tv non stanno certo premiando quest’ultima edizione dell’Isola, che tende a registrare un trend in calo puntata dopo puntata. Visti i precedenti con il reality game The Couple, il rischio chiusura anticipata risulta inevitabilmente dietro l’angolo. La conduzione di Veronica Gentili funziona, così come la presenza dell’iconica Simona Ventura come opinionista in studio, ma questo non basta certo a salvare un’edizione che ha già visto sei ritiri e naufraghi totalmente allergici alle regole del gioco. La domanda ora è: basteranno queste tre new entry ad evitare la chiusura del reality? Difficile da credere ma, come in tutte le cose, la speranza è l’ultima a morire.

