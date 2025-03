Grande Fratello, sondaggi drammatici per Chiara contro Mariavittoria (ma occhio ai fandom). Chi sarà l’ultima finalista La dottoressa è la preferita del pubblico ma i risultati del televoto potrebbero essere ribaltati e sorprendere tutti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Siamo arrivati alla fine della 18esima edizione del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 21 marzo, il reality di Canale 5 va in onda con l’ultima puntata, quella del gran finale. Certi per ora i primi 4 concorrenti che si contenderanno la vittoria: Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Ancora da decidere, invece, il quinto finalista. In apertura, intatti, il televoto decreterà chi tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli si aggiungerà alla rosa dei 4 gieffini già nomimati dal pubblico come degni finalisti. Per adesso, nettamente in testa con l‘85% delle preferenze c’è la dottoressa, mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha solo il 15%. Niente è certo però, perché ormai si sa che al GF il ribaltone (con li zampino dei fandom) è sempre dietro l’angolo.

Sondaggi televoto GF oggi (31 marzo): Chiara e Mariavittoria si contendono la finale

Per sapere il nome della quinta finalista di questo Grande Fratello 18, dovremmo attendere la puntata di questa sera. Il televoto, aperto da Alfonso Signorini la scorsa settimana, chiedeva al pubblico di votare per eleggere l’ultima concorrente da mandare in finale stasera: "Chiara o Mariavittoria: chi vuoi in finale", la fatidica domanda posta ai telespettatori. Una tra loro, occuperà l’ultimo posto libero, e si andrà ad aggiungere a Lorenzo, Helena, Jessica e Zeudi nella corsa alla vittoria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo i nostri sondaggi, sarà Mariavittoria a ottenere il favore del pubblico, con una netta maggioranza dell’85%, contro appena il 15% di Chiara. Questo pronostico, però, potrebbe essere anche ribaltato dall’entrata in scena dei fandom, e non sarebbe neanche la prima volta: già nel corso della 39esima puntata Cainelli salì alla ribalta, vincendo con il 58% dei voti, e riuscendo a eliminare una gieffina forte e amata come Stefania Orlando, nonostante nella diretta precedente avesse raggiungo appena l’1%.

Sondaggi televoto GF, chi sarà la quinta finalista: il sondaggio elegge Mariavittoria

Prima di scoprire chi sarà il vincitore di questa 18esima edizione del Grande Fratello, il pubblico deve ancora conoscere il nome della quinta finalista. Nel corso della diretta di stasera, infatti, Signorini annuncerà l’esito del televoto che vede in nomination Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Le due gieffine si stanno contendendo il posto vacante per questa attesissima finale, e una tra loro si aggiungerà a Helena, Lorenzo, Zeudi e Jessica nella corsa alla vittoria.

Secondo i nostri sondaggi (per votare clicca QUI) sarà Mariavittoria a continuare il sogno, con ben l’85% del benestare del pubblico. Chiara, invece, ha ottenuto solo il 15%. Stando, infine, ai pronostici dei bookmaker, nessuna delle due è data come favorita come vincitrice del reality. Ecco le percentuali di gradimento delle due gieffine al televoto di stasera (31 marzo 2025):

Mariavittoria Minghetti 85%

Chiara Cainelli 15%

Potrebbe interessarti anche