Grande Fratello, sondaggi televoto: tra Shaila e Zeudi c'è una sorpresa. Chi sarà la terza finalista Stasera - 10 marzo - la puntata del reality show di Signorini su Canale 5 vale l’accesso alla finalissima: in 5 in nomination. Le percentuali sorprendenti del sondaggio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Al Grande Fratello è tempo di mettere gli occhi su un posto in finale. A meno di un mese dalla finalissima del reality show di Alfonso Signorini – in programma il prossimo 31 marzo – infatti, i concorrenti puntano a staccare il pass per l’ultima puntata. Ogni televoto è decisivo, a partire da quello previsto nella puntata di oggi lunedì 10 marzo 2025, quando andrà in onda la 38esima diretta stagionale del GF. In nomination ci sono ben 5 gieffine: chi sarà la terza finalista? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo quali sono le percentuali del sondaggio lanciato da Libero Magazine e proviamo ad anticipare quale sarà il risultato del televoto Gf in cui i telespettatori devono rispondere alla domanda: ‘Chi vuoi in finale?’.

Grande Fratello 18, le nomination: chi si gioca un posto in finale e chi rischia

Dopo l’uscita di scena di Federico Chimirri – condannato dall’ultimo televoto dopo poco più di un mese all’interno del reality show di Alfonso Signorini – al Grande Fratello non sono previste eliminazioni. Dopo una lunga serie di puntate che hanno "svuotato" la casa più spiata d’Italia, infatti, stasera il televoto non sarà eliminatorio. In palio ci sarà invece un ambitissimo posto nella finalissima del prossimo 31 marzo. Chi raggiungerà Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In nomination ci sono 5 concorrenti: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Chiara e Mariavittoria sono state mandate in nomination (pensando che si trattasse di un televoto eliminatorio) rispettivamente da Zeudi ed Helena, che ha voluto prendersi una rivincita sulla fidanzata di Alfonso per essersi "schierata" con Lorenzo. Shaila è stata invece nominata segretamente da Stefania (alla quale ha ricambiato il favore) e, ovviamente, da Javier ed Helena. Stefania è stata nominata anche da Chiara, Giglio e Lorenzo.

Sondaggi televoto Gf oggi (10 marzo), chi viene eliminato e chi va in finale: percentuali sorprendenti

Condotta da Alfonso Signorini, la 38esima diretta stagionale del Grande Fratello in onda oggi lunedì 10 marzo 2025 decreterà dunque il nome della terza finalista del programma. Il televoto di stasera non sarà infatti eliminatorio, ma deciderà chi staccherà un pass per la finalissima del prossimo 31 marzo. Stando al sondaggio lanciato da Libero Magazine (clicca QUI per votare), al momento, Stefania Orlando è la grande favorita con più della metà (60%) dei voti del pubblico. Shaila Gatta insegue con il 20%; più staccate Mariavittoria Minghetti (9%) e Chiara Cainelli (7%), quest’ultima vincitrice dello scorso televoto. Sorprende in negativo il risultato di Zeudi, che finora è sempre stata gettonatissima nelle votazioni: l’ex miss Italia è ferma al 4% delle preferenze secondo le proiezioni. Questa la situazione attuale:

Potrebbe interessarti anche