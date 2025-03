Grande Fratello, scontro di fuoco tra Zeudi e Mariavittoria: "Non ti permettere!" Lite furiosa tra le due concorrenti a 24 ore dalla finale del gf. Grida, accuse e insulti in giardino: cosa è successo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Che ormai Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti non si tollerino più sarebbe evidente anche a un cieco ed ecco perché la furiosa lite che è esplosa domenica 30 marzo, ultimo giorno di reclusione per i concorrenti del Grande Fratello, che saranno liberati con la finale di domani, non sorprende nessuno. Dopo giorni di frecciatine, screzi, dispetti è arrivato infatti il confronto che è degenerato in lite furiosa tra le due ragazze. Scopriamo cosa è successo.

Zeudi e Mariavittoria, lite furiosa al Grande Fratello: cosa è successo

Quando ormai il lungo percorso dell’edizione 2025 dello storico reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è in dirittura d’arrivo, a poco più di 24 ore dal traguardo, divampa l’ultimo incendio nella casa più spiata d’Italia. Protagoniste due delle finaliste: Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti che nei giorni scorsi si sono provocate e lanciate battutine al veleno reciprocamente. Domenica 30 marzo, tutta questa tensione accumulata esplode e si trasforma in una lite furiosa tra le due ragazze. Ad accendere la miccia, una frase di Zeudi che ha dichiarato di non aver mai baciato Alfonso. Frase che, secondo Mariavittoria era una bugia. Questa la base del confronto in giardino, che è diventato immediatamente più acceso fino a trasformarsi in urla e accuse gridate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zeudi ha provocato l’avversaria dicendo: "Sei stata zitta tutti questi mesi, ed esci ora fuori dal piumone?". Un riferimento velenoso al fatto che, da quando Tommaso è uscito dalla casa, Mariavittoria non saprebbe più a chi appoggiarsi e con chi sfogarsi. La ragazza ovviamente non è rimasta in silenzio e ha risposto a tono alla coinquilina, elencando tutte le ship di cui si è resa protagonista nel corso del reality, da Helena a Javier e aggiungendo con sarcasmo "tizio, caio e sempronio" concludendo "quindi vai", per poi tornare all’attacco sulla battuta del piumone: "Ma tu che ne sai? Stavi sotto le coperte con noi? Zeudi, abbassa un po’ la cresta! Quella che non ha mai espresso giudizi sei tu: ti sei fatta il Grande Fratello con Helena!" Al che Zeudi ha urlato in faccia a Mariavittoria: "Non ti permettere, scostumata!"

Una sfuriata che conferma che le due ragazze ormai non possono più vedersi e tollerarsi. Mariavittoria qualche giorno fa aveva infatti detto di non vedere l’ora che arrivasse la finale e ad uscire, principalmente perché da domani sera non sarà più costretta alla convivenza forzata con Zeudi, un pensiero sicuramente reciproco. Vedremo lunedì 31 marzo, con il verdetto finale di questa lunga stagione del Grande Fratello, con chi delle due il pubblico avrà empatizzato maggiormente.

Potrebbe interessarti anche