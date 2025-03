Grande Fratello, sondaggi televoto: Chiara e Mariavittoria inseguono il sogno. Chi sarà l’ultima finalista Prima di dare il via alla finalissima della 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini verrà eletta l’ultima concorrente in corsa per la vittoria

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il grande giorno è arrivato. Domani lunedì 31 marzo 2025, infatti, Alfonso Signorini darà il via alla finalissima del Grande Fratello. Chi sarà il vincitore di questa 18esima edizione del reality show? L’ultima puntata di questa stagione, però, verrà aperta dal televoto che decreterà il nome della quinta finalista. In corsa per l’ultimo posto in finale ci sono Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti: chi la spunterà? Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 18: le nomination per la finale

Dopo l’uscita di scena di Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta in semifinale, oggi lunedì 31 marzo 2025 la finalissima del Grande Fratello si aprirà con una nuova eliminazione. In nomination ci sono Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, che si contenderanno il quinto e ultimo posto in finale. Chi raggiungerà Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes? Se quest’ultima rimane la favorita per la vittoria finale secondo i sondaggi (ma attenzione alla risalita di Lorenzo e soprattutto all’incognita dei fandom, in particolare quelli agguerritissimi di Zeudi), per la quinta finalista bisognerà attendere l’esito del primo televoto della serata. Da un lato c’è Chiara, sempre pacata e coerente nel corso della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia (dove ha anche trovato l’amore al fianco di Alfonso D’Apice) ma messa in difficoltà dalle recenti tensioni proprio con Mariavittoria. Quest’ultima, invece, si è fatta largo sgomitando con tanti concorrenti al GF ed è sempre stata al centro delle discussioni. Chi deciderà di premiare il pubblico?

Sondaggi televoto Gf, chi viene eliminato e chi sarà l’ultima finalista: percentuali sorprendenti

Condotta da Alfonso Signorini, la finalissima del Grande Fratello in onda stasera decreterà il vincitore di questa 18esima edizione del reality show di Canale 5. Prima, però – come detto – bisognerà eleggere la quinta e ultima finalista. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), al momento, Mariavittoria Minghetti è super favorita con addirittura l’85% delle preferenze del pubblico. Chiara Cainelli si ferma al 15%, ma in passato ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici (come quando passò dall’1% della 38esima puntata al plebiscito del 58% della 39esima, costando l’eliminazione a una beniamina del pubblico del GF come Stefania Orlando). Entrambe sono date al 4%, invece, per la vittoria finale. Ecco cosa dice il sondaggio e le percentuali di gradimento dei due concorrenti al televoto di domani (31 marzo 2025):

