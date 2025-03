Stasera in tv (31 marzo): il mesto addio di Signorini e Alessia Marcuzzi è già sotto esame Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 31 marzo: il GF continua la sfida contro Alessia Marcuzzi e Lo stato delle cose di Giletti.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 31 marzo 2025? Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro.

Stasera in tv 31 marzo, cosa vedere: il Grande Fratello di Signorini lo show della Marcuzzi

La serata del 31 marzo 2025 offre una varietà di programmi che spaziano dall’intrattenimento leggero all’approfondimento culturale, passando per il grande cinema. Sulla copertina della serata televisiva c’è senz’altro il Grande Fratello, che questa sera celebrerà la finalissima di un’edizione durata 6 mesi, ricca di polemiche e caratterizzata da ascolti poco brillanti. Dopo dato deludente della semifinale (16,8% di share), Signorini spera di chiudere con un risultato il percorso del reality puntando anche sull’attesa del pubblico di scoprire chi sarà il vincitore (QUI il sondaggio di Libero Magazine)

Su Rai 2, invece, torna Obbligo o verità, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi che promette di intrattenere il pubblico con sfide e rivelazioni coinvolgenti. Il debutto della scorsa settimana ha conquistato appena il 4,1% di share, un dato molto deludente per quelle che erano le attese della Rai. Stasera la ‘Pinella’ proverà a risollevare gli ascolti sfoderando un cast di ospiti vip molto allettante, da Rocio Morales ad Amanda Lear. E’ ancora presto per parlare di flop, ma un ulteriore risultato deludente di share potrebbe far traballare la posizione della Marcuzzi e spingere la Rai a riflettere sul futuro del programma.

Su Rai 1, la serata inizia con Affari tuoi, il popolare gioco dei pacchi che da anni tiene compagnia agli italiani, seguito dalla seconda puntata della serie tv Costanza, una novità nel palinsesto che già ieri sera ha già catturato l’attenzione del pubblico. Rai 3 propone Lo stato delle cose di Giletti, un programma di approfondimento che analizza temi di attualità con un taglio critico e informato. Su Italia 1 viene trasmesso il film Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland e Zendaya. In questa pellicola, l’identità segreta di Spider-Man è stata svelata al mondo, mettendo Peter Parker in una situazione ingestibile. Assediato dai media e accusato dai federali, Peter si rivolge al Doctor Strange per risolvere la situazione, ma la magia ha sempre un costo. Rete 4, invece, offre Quarta Repubblica, un talk show che affronta temi politici e sociali con dibattiti accesi e ospiti di rilievo.

Per gli appassionati di cinema, la serata offre diverse opzioni interessanti. Su Iris va in onda Blow, un film che racconta l’ascesa e la caduta di un noto trafficante di droga. Il canale 20 trasmette Codice 999, un thriller ambientato ad Atlanta, dove un gruppo di criminali e poliziotti corrotti viene ricattato dalla mafia russa per eseguire una rapina quasi impossibile. Su Cine 34, invece, è programmato Buona giornata, una commedia italiana che intreccia le storie di diversi personaggi nell’arco di una giornata.

In conclusione, la programmazione televisiva del 31 marzo 2025 offre una vasta gamma di scelte per soddisfare i gusti di ogni spettatore, spaziando dall’intrattenimento leggero all’approfondimento culturale, senza dimenticare il grande cinema.

