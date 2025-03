Grande Fratello, Iago Garcia e Amanda Lecciso insieme (e sempre più uniti) a Roma: Stefania Orlando spiffera tutto Dopo il Grande Fratello, Iago Garcia e Amanda Lecciso sono stati 'pizzicati' insieme. Questa volta, insieme a loro c'era Stefania Orlando che ha rivelato tutto

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

In tanti hanno sperato in una storia d’amore quando erano all’interno della Casa del Grande Fratello e sono stati, indubbiamente, due personaggi tanto amati dal pubblico. Parliamo di Iago Garcia e Amanda Lecciso, le cui vite si sono incrociate proprio nel reality condotto da Alfonso Signorini. Tra due è nata sin da subito non solo una grande intesa mentale ma anche una particolare attrazione reciproca, anche se lei, il più delle volte, finiva col nominarlo. Il pubblico di Canale 5 desiderava vederli insieme tra baci e coccole ma le cose non sono andate così. Tuttavia, mai dare nulla per scontato nella vita perché quelle stesse cose potrebbero cambiare. Da quando sono usciti dal programma, i due sono stati ‘pizzicati’ insieme e, questa volta, con loro c’era anche Stefania Orlando, la quale, in un video sui social, si è lasciata sfuggire qualcosa di troppo. Scopriamo cos’ha detto.

Stefania Orlando su Iago Garcia e Amanda Lecciso: "Vi amo, amatevi"

Qualche ora fa, Stefania Orlando ha entusiasmato e incuriosito tantissimi fan. Il motivo? Una storia Instagram pubblicata in cui si vede l’opinionista in compagnia di Iago Garcia e Amanda Lecciso. Quest’ultimi, all’interno del Grande Fratello si erano avvicinati molto perché tra loro si era creata un’intesa mentale. Ma chi sperava di vederli insieme è rimasto deluso perché tra i due (almeno nella Casa) non c’è mai stato nulla. Il video postato da Orlando sul suo profilo social, però, lascia intendere tutt’altro, soprattutto per ciò che dice: "Vi amo, amatevi". Cosa vorrà dire? Che sia nato l’amore tra Iago e Amanda? Dal filmato (che trovate tra le storie di Stefania Orlando), l’attore spagnolo e la sorella di Loredana, appaiono molto uniti e, soprattutto, felici, tra sorrisi, sguardi e risate. Nella Casa, Iago ha sempre mostrato grande interesse per Amanda, ma quest’ultima era determinata a proseguire da sola questa esperienza, evitando così di creare dinamiche con un uomo.

Iago e Amanda: i fan sognano una storia d’amore

Dopo il video pubblicato da Stefania Orlando, i fan si sono scatenati e continuano a sognare una storia d’amore tra Iago e Amanda. Su X, molti utenti sono euforici e stanno cercando di comprendere se i due si sono incontrati per un secondo fine. Tuttavia, però, c’è chi crede invece che si siano incontrati per le prove che devono fare per un ballo, diretto da Enzo Paolo Turchi, in occasione della finale del Grande Fratello, in onda lunedì 31 marzo 2025. Dunque, non sappiamo ancora con certezza se tra Iago e Amanda sia in corso una relazione o solo un’amicizia, noi continueremo ad aggiornarvi.

