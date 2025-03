Grande Fratello, web in tilt per l'addio di Stefania e il televoto dominato da fandom e bot: "Chiudete tutto" Dopo l'eliminazione di Stefania Orlando, il pubblico accusa il reality di lasciare tutto in mano ai fandom: "Chiudete tutto".

Il pubblico del Grande Fratello non ne può più. Dopo l’eliminazione di Stefania Orlando, uscita ieri durante la 39esima diretta, per i telespettatori del reality di Canale 5 è sempre più lampante quanto il televoto sia pilotato da fandom tossici, che con bot e VPN riescono ad alterare i risultati portando alla vittoria solo i loro beniamini, come fossero pedine. Il 57,86% dei voti che ha salvato Chiara Cainelli, praticamente un plebiscito, ha lasciato di stucco tutti dato che solo lunedì era stata votata dallo 0.9% degli utenti. Stefania, che ieri è uscita con l’11%, invece, nella scorsa puntata aveva ottenuto oltre il 20%: un netto stacco di preferenze, quindi, tra le due concorrenti, e che per molti non trova un effettivo riscontro sui risultati. Le percentuali, per il pubblico del GF, sono evidentemente sballate e confermerebbero la teoria di un televoto dominato da fandom, bot e voti dall’estero. Insomma, una situazione che sta mettendo in discussione la serietà del meccanismo dietro ai voti e ha deluso i tanti utenti che spendono i loro soldi per votare rispettando le regole.

GF, social delusi dal televoto dominato da fandom e bot: "Chiudete tutto"

Il televoto del Grande Fratello è ormai diventato un caso. La quasi totalità del pubblico del reality non si trova più rappresentata dai risultati dei voti e dà la colpa ai fandom tossici che stanno portando verso la finale del 31 marzo solo i loro beniamini. Sotto al post Instagram del GF sull’eliminazione di Stefania, sono tantissime le accuse e le proteste dei fan:

Ma ci rendiamo conto lunedì Chiara 0,95 l’hanno votata, continuate cn sti voti fasulli e bot, vergognoso", "E anche questa settimana i Bot hanno fatto il loro dovere, ma che senso ha guardare le restanti puntate?", "Ma il Codacons quando dovrebbe intervenire? No scusate, qua c’è qualcosa di estremante grave, c’è sotto qualcosa… è lampante! Uno scempio. Non vincerà mai Helena perché hanno truccato tutti i voti. Orribile", "Chiara lunedì 0.95% oggi 57% quanto dobbiamo ancora essere presi in giro??", "Dallo 0,9% al 58%. Non c’è più niente da aggiungere. Spero vi denunci chi vota tramite sms spendendo soldi. Questa è una truffa", "PERCENTUALI SCANDALOSE!! CHIUDETE TUTTO!!!", "Il pubblico non ha deciso, hanno deciso i fandom tossici!.

Il malumore degli spettatori del Grande Fratello è veramente arrivato alle stelle, e di certo non sarà un bene per gli ascolti delle ultime puntate. Anche Alfonso Signorini, ieri a Striscia la Notizia, ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione, scaricando a sorpresa la responsabilità su autori e casa di produzione. Pare urgente più che mai un intervento del GF per evitare di chiudere con un flop totale, e che gli ultimi verdetti del reality, e soprattutto la vincitrice (pare sarà Zeudi), siano pilotati da un fandom tossico con modalità tutt’altro che limpide.

