Grande Fratello, il televoto della beffa: Chiara contro Mariavittoria. Chi vuoi in finale? Il sondaggio La finale di lunedì 31 marzo sarà aperta dal televoto tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Chi sarà l'ultima finalista? Vota il sondaggio e scegli chi resterà in corsa per vincere il reality.

La finale del Grande Fratello 2025 è sempre più vicina, e il pubblico è chiamato a scegliere chi merita di trionfare tra le concorrenti rimaste in gara. Dopo mesi di convivenza, strategie e scontri, la competizione si fa sempre più serrata e ogni decisione può risultare determinante. Le ultime due concorrenti ancora in lizza per un posto nella finalissima di lunedì 31 marzo sono Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, due personalità molto diverse che hanno segnato questa edizione con i loro caratteri e le loro scelte. La loro sarà una sfida al sapore di beffa, perché la concorrente meno votata vedrà svanire il sogno di accedere alla finale a un passo dal traguardo. Ma chi delle due merita di unirsi ai finalisti Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes per giocarsi fino alla fine la vittoria dell’edizione 2025 del Grande Fratello (vota QUI il tuo vincitore preferito)? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio alla fine di questo articolo.

Grande Fratello 2025, il televoto per l’ultima finalista

Chiara e Mariavittoria si sono fatte notare all’interno della Casa per motivi diversi. Chiara ha seguito un percorso più pacato, cercando sempre di evitare gli scontri e mantenendo un profilo equilibrato anche a rischio di risultare spesso ambigua, ma proprio negli ultimi giorni ha tirato fuori le unghie scontrandosi spesso contro le sue rivali nella Casa, su tutte Helena Prestes. Mariavittoria, al contrario, non ha mai avuto paura di esporsi e si è ritrovata spesso al centro di discussioni accese. Entrambe, nel corso del programma, hanno avuto momenti di forte tensione con gli altri concorrenti, dimostrando in modi diversi di avere la tempra per arrivare fino in fondo. Ora spetta ai telespettatori decidere chi merita di essere l’ultima finalista di questa edizione. Facci sapere chi sostieni.

Chiara Cainelli

Si è distinta per il suo carattere genuino e la volontà di mantenere la pace all’interno della Casa. Nonostante il suo atteggiamento generalmente pacato, però, non sono mancati momenti di tensione, in particolare con Mariavittoria Minghetti. Dopo essere stata nominata proprio da lei, Chiara ha reagito con grande delusione, definendola "una grandissima falsa" e prendendo le distanze con un netto: "Deve starmi lontana, non mi deve parlare". Questo episodio ha dimostrato che, pur evitando gli scontri diretti, Chiara non ha paura di difendersi quando si sente tradita. Sarà premiata dal pubblico per la sua coerenza e il suo modo di porsi?

Mariavittoria Minghetti

Invece, ha avuto un percorso più combattivo. Il suo carattere forte l’ha portata ad alternare momenti di grande complicità con i coinquilini a scontri piuttosto accesi. Non solo il litigio con Chiara, ma anche altre situazioni hanno acceso le polemiche sul suo conto, tanto che il pubblico ha persino richiesto la sua squalifica per alcuni presunti comportamenti offensivi nei confronti di una coinquilina. Le critiche non sembrano averla scalfita più di tanto: Mariavittoria ha sempre continuato a portare avanti il suo gioco senza lasciarsi condizionare. Il pubblico la premierà per la sua determinazione o la penalizzerà per i suoi modi spesso diretti e controversi?

Televoto Grande Fratello (31 marzo): chi è in nomination e chi sarà la quinta finalista. Vota il sondaggio

Il televoto Gf è aperto: Chiara o Mariavittoria? Chi merita di accedere alla finale del Grande Fratello 2025? Il tuo voto è decisivo! Esprimi la tua preferenza nel sondaggio alla fine dell’articolo e scegli chi vuoi vedere trionfare nell’ultima eliminazione.

