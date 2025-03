Grande Fratello, l’ultima cena finisce malissimo: Helena attacca Zeudi, poi il crollo. E Javier esplode sui social La cena-chiarimento organizzata dal Gf a un passo dalla finalissima finisce tra accuse e liti furiose. Scopri cosa è successo.

Il traguardo conclusivo del Grande Fratello è a un passo, ma nella Casa del reality di Canale 5 non si respira per niente l’atmosfera dell’ultimo giorno di scuola. I 4 finalisti (Lorenzo, Jessica, Helena e Zeudi) e le due concorrenti ‘sospese’ Mariavittoria e Chiara (che domani in apertura di puntata si disputeranno l’ultimo posto in finale al televoto) continuano ad animare le dinamiche con scontri e regolamenti di conti, l’ultimo dei quali ha generato una vera e propria baraonda collettiva.

Grande Fratello: Helena crolla, poi la lite con Zeudi e Lorenzo

Il Gf sta per finire, si diceva. Domani sera, 31 marzo, Signorini aprirà la diretta su Canale 5 che incoronerà il vincitore dell’edizione 2024/2025 (QUI le quote dei favoriti), ma i gieffini non ne vogliono sapere di abbassare la guardia (e la tensione). Si capisce anche dall’ultima maxi-lite avvenuta ieri sera a tavola durante una sorta di ‘ultima cena’ organizzata dal Grande Fratello. Quella che doveva essere un incontro utile a parlarsi e chiarirsi, ben presto è deragliatoin uno scontro acceso tra Helena e Zeudi, che ancora una volta hanno mostrato la loro incapacità di trovare un punto d’incontro. "Per me non sei mai stata sincera. Sei solo molto furba e te lo ripeto ancora una volta. Dici bugie e per questo motivo le nostre strade si sono divise e io sono contenta", è stato l’attacco rivolto dalla brasiliana all’ex Miss Italia, che ovviamente ha reagito in modo piccato e poco dopo, parlando con l’amica Chiara, ha stroncato la brasiliana definendola "scostumata e infantile", arrivando a rimpiangere i giorni in cui è stata infatuata di lei. La cena della verità ha coinvolto anche Lorenzo Spolverato, a sua volta attaccato da Helena Prestes: "Non sono mai stata innamorata di te, ci siamo allontanati e ho provato dispiacere perché pensavo potessimo essere amici".

Il crollo di Helena e il messaggio di Javier

Niente pace a un passo dalla finale, dunque. L’atmosfera in Casa resta tesissima e lo conferma anche il crollo emotivo vissuto poche ore fa da Helena, scoppiata in lacrime per la mancanza del fidanzato Javier Martinez (eliminato in semifinale) e per la tensione accumulata nei ripetuti scontri con Zeudi. Una scena, quella della Prestes affranta e col viso rigato dalle lacrime, che ha scosso molto Javier, intervenuto sui social con un messaggio d’amore e sostegno all’indirizzo della fidanzata: "Non ho parole… – ha scritto il pallavolista italoargentino su Instagram – dico solo che mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria". "E’ quasi finita amore – ha concluso Javier – resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo cavallina mia". Domani sera, vada come vada, lui ed Helena potranno finalmente tornare insieme.

