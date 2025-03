Chi vince il Grande Fratello, quote definitive: Helena favorita, ma Zeudi ha l’arma segreta che fece trionfare Perla Stando ai numeri dei bookmaker la modella brasiliana è ancora la favorita numero per la vittoria finale, ma l’ex Miss Italia può contare su un fandom agguerrito

È arrivato il momento della finalissima del Grande Fratello. Oggi lunedì 31 marzo 2025, infatti, andrà in scena l’ultima, decisiva, diretta di questa stagione, che sancirà il vincitore della 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Chi sarà l’erede di Perla Vatiero? Stando alle ultime quote dei bookmaker non sembrano esserci dubbi: Helena Prestes è la favorita uno, ma non sono affatto da escludere sorprese. Scopriamo tutti i numeri dei pronostici e analizziamo la situazione.

Chi vince il Grande Fratello 18: le quote definitive dei bookmaker

L’appuntamento è fissato per stasera, quando Alfonso Signorini riaprirà ufficialmente il televoto per eleggere la quinta e ultima finalista di questa 18esima edizione del Grande Fratello. In nomination ci sono Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti (qui i sondaggi): una di loro raggiungerà Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes in finale, dopodiché partirà la sfida decisiva. Chi vincerà il GF?

Stando alle quote degli scommettitori – come anticipato – Helena Prestes rimane la grande favorita per la vittoria finale. Su GoldBet e altri portali la modella brasiliana è quotata dai bookmaker addirittura 1.65, ma Zeudi Di Palma potrebbe essere la sua unica vera rivale ed è in rapida discesa a 2.75. Seguono Lorenzo Spolverato (8.50) e Jessica Morlacchi (11.00); più staccate Chiara Cainelli (16.00) e Mariavittoria Minghetti (16.00), non ancora sicure di un posto in finale. Helena, insomma, parte con il vantaggio dei pronostici, ma dovrà difendersi dall’assalto del fandom di Zeudi Di Palma, che già in passato ha dimostrato di potere ribaltare completamente i sondaggi.

Zeudi Di Palma come Perla Vatiero: i fandom decideranno la finale?

In un’edizione del Grande Fratello segnata anche e soprattutto dalle polemiche sul televoto (dai presunti bot ai voti dall’estero fino alle mail false del dark web e anomalie varie), a farla da padrone sono stati i fandom. A suon di voti, infatti, le fanbase più agguerrite dei gieffini (e in particolare di Zeudi Di Palma) hanno dato vita a veri propri ribaltoni inattesi, e non è da escludere che possano risultare decisivi anche in finale. I parallelismi con l’ultima edizione, infatti, non mancano: l’anno scorso fu Beatrice Luzzi (oggi opinionista dello show) a presentarsi da favoritissima, salvo poi ‘cadere’ contro i voti dei fandom di Perla Vatiero e di Mirko Brunetti (gli ex ‘Perletti’), che consegnarono la vittoria alla propria beniamina ex Temptation Island. Zeudi è dunque pronta a contendersi la vittoria: Helena è avvisata.

