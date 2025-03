Vincitore Grande Fratello 2025, cambia tutto: Zeudi non è più la favorita. Quote stravolte Le nuove previsioni degli scommettitori ribaltano la classifica: Helena Prestes in testa, Zeudi Di Palma insegue. Ecco cosa sta succedendo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

A pochi giorni dalla finale di Grande Fratello, la situazione per il titolo di vincitore del reality si fa sempre più incerta. Fino alla scorsa settimana, i bookmaker davano quasi per sicura la vittoria di Zeudi Di Palma, con Tommaso Franchi e Helena Prestes subito dietro. Tuttavia, con le recenti eliminazioni e il mutamento delle dinamiche del gioco, tutto è cambiato. Ora, i principali siti di scommesse vedono un nuovo nome in cima alla classifica: Helena Prestes è diventata la favorita per la vittoria finale.

Grande Fratello: i nuovi pronostici con Helena in vetta

Le ultime quotazioni parlano chiaro: Helena Prestes ha sorpassato Zeudi Di Palma, che ora si trova al secondo posto. Questo ribaltamento potrebbe essere dovuto al sostegno ricevuto da parte dei fan di Javier Martinez, uno dei concorrenti eliminati di recente. Con Javier fuori dai giochi, molti dei suoi sostenitori sembrano aver spostato le loro preferenze sulla modella brasiliana, rendendola la nuova candidata più accreditata alla vittoria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dietro di loro, la lotta per il terzo posto è ancora aperta, con Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato in netto recupero rispetto alla scorsa settimana. Le loro quotazioni si sono avvicinate, segno che i bookmaker li vedono come possibili outsider. Invece, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti sembrano essere ormai tagliate fuori dalla corsa, soprattutto perché una delle due dovrà lasciare la casa nel prossimo televoto.

Chi vince il GF 2025, le quote dei bookmaker: Helena favorita, Zeudi precipita

Con l’avvicinarsi della finale si delineano sempre di più le sfumature con cui i fandom stanno votando i finalisti, tra passaggi improvvisi, alleanze inattese e tanta tattica. Vediamo insieme come i vari bookmakers stanno stilando la loro personale classifica dei possibili vincitori:

Snai propone un quadro molto chiaro:

Helena Prestes: 1,75

Zeudi Di Palma: 2,00

Jessica Morlacchi: 12,00

Lorenzo Spolverato: 12,00

Mariavittoria Minghetti: 20,00

Chiara Cainelli: 20,00

Situazione analoga possiamo vedere in Goldbet, che considera però meno impossibile una vittoria di Chiara o Mariavittoria:

Helena Prestes: 1,50

Zeudi Di Palma: 1,80

Jessica Morlacchi: 13,00

Lorenzo Spolverato: 13,00

Chiara Cainelli: 16,00

Mariavittoria Minghetti: 16,00

Qualche piccola differenza con Sisal, che punta tutto su Helena e Zeudi, mettendo a debita distanza Jessica, Lorenzo e Chiara, con le stesse possibilità, e Mariavittoria inesorabilmente ultima.

Helena Prestes: 1,80

Zeudi Di Palma: 2,10

Jessica Morlacchi: 20,00

Lorenzo Spolverato: 20,00

Chiara Cainelli: 20,00

Mariavittoria Minghetti: 33,00

La reazione del pubblico e le strategie dei fan

Il cambio di tendenza nelle scommesse non è passato inosservato tra i fan del reality. Il fandom di Zeudi, noto per la sua organizzazione e per le strategie di voto, si trova ora a dover recuperare terreno. Il calo della loro beniamina potrebbe essere dovuto anche alle percentuali non eccezionali che il gruppo "Zelena" ha ottenuto in semifinale con il sostegno a Chiara Cainelli.

Dall’altra parte, i sostenitori di Helena sembrano essersi rafforzati, grazie anche al supporto di chi tifava per altri concorrenti ormai eliminati. A quattro giorni dalla finale, il gioco è più aperto che mai e non si escludono ulteriori colpi di scena. La battaglia tra Helena e Zeudi si preannuncia combattutissima fino all’ultimo televoto.

Potrebbe interessarti anche