Stasera in TV (lunedì 31 marzo), i consigli di Libero Magazine: la finale del Grande Fratello è (finalmente) arrivata

La settimana è iniziata e in questo lunedì di fine marzo, ecco qualche consiglio per scegliere il meglio da vedere in Tv stasera. Su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con la fiction Costanza, tratta dai libri di Alessia Gazzola, che ieri è andata in scena con la prima puntata riscuotendo un discreto successo. Su Canale 5, invece, c’è la finale del Grande Fratello 18. I concorrenti che si stanno giocando la vittoria sono Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi.

Incerto invece il quinto finalista, che verrà decretato dal televoto all'inizio della diretta, e potrebbe toccare a una tra Mariavittoria Minghetti o Chiara Cainelli. Stando ai nostri sondaggi (per votare clicca QUI) la favorita per ora è la dottoressa con ben l'86% delle preferenze. Infine, su Rai 2 c'è la seconda puntata di Obbligo o verità, il talk di Alessia Marcuzzi che al debutto non ha per nulla entusiasmato negli ascolti: chissà se stasera andrà meglio.

