Il Grande Fratello 'pesca' da Amici: una prof (amatissima) diventerà opinionista, l’indiscrezione Dagospia lancia la ‘bomba’ sul Gf: “Signorini vuole Anna Pettinelli come opinionista”. La trattativa con l’insegnante di Amici è partita: ecco retroscena e tutte le info.

Voci, trattative e proposte (più o meno concrete). Mai come quest’anno la stagione ‘off’ del Grande Fratello è movimentata, perché il flop dell’ultima edizione ha messo Mediaset con le spalle al muro. Il reality di Canale 5 tornerà in onda a settembre nonostante il calo di interesse ormai assodato da parte del pubblico, ma proprio per questo il ‘Biscione’ sta curando con particolare attenzione la costruzione della prossima edizione, consapevole del fatto che un nuovo fiasco potrebbe ‘azzoppare’ definitivamente il format.

Una svolta radicale riguarderà il cast delle opinioniste. L’addio di Beatrice Luzzi pare ormai deciso, ma ieri alcune fonti hanno parlato di un possibile passo indietro anche di Cesara Buonamici. Entrambe potrebbero non essere ai nastri di partenza del Gf 2025/2026, mentre seduta sulla scranno di chi commenta potrebbe esserci un nome grosso e inaspettato: Anna Pettinelli.

Grande Fratello, Signorini ‘pesca’ da Amici: Anna Pettinelli opinionista?

Anna Pettinelli è un personaggio notissimo al pubblico Mediaset. Da anni è un’insegnante di canto del talent Amici, a cui ha preso parte nel triennio 2019-2022 e poi dal 2024 ad oggi. Le sue doti di valutazione e analisi critica, ma anche il carattere fumantino e senza peli sulla lingua, l’hanno resa una protagonista assoluta del talent di Maria De Filippi, tra le prof più amate (e al tempo stesso detestate) sui social. Proprio per questo Alfonso Signorini negli ultimi giorni avrebbe pensato a lei per portare una ventata di novità nel prossimo Gf. Lo ha svelato ieri sera Alberto Dandolo su Dagosopia, scrivendo:

"Nei corridoi di Cologno Monzese serpeggia una voce: Alfonso Signorini vorrebbe tanto come opinionista della prossima edizione del GF la vulcanica Anna Pettinelli. Ci riuscirà? Ah, saperlo".

I rischi del doppio incarico

La trattativa è in corso, dunque, ma non è in discesa. Il nodo principale riguarda proprio il ruolo di Anna Pettinelli ad Amici, che è un programma che necessita un impegno quasi quotidiano da parte dei prof. Bisognerebbe quindi valutare se un eventuale incarico da opinionista al Gf si sposerebbe col il suo lavoro nel talent di Maria De Filippi. Altro aspetto su cui riflettere sarebbe la sovraesposizione mediatica a cui andrebbe incontro qualora accettasse la proposta di Signorini. Amici e il Gf sono due programmi che espongono parecchio i loro protagonisti, sia in tv che sui social con le immancabili polemiche. La Pettinelli, in sostanza, diventerebbe protagonista su due fronti mediatici e questo alla lunga potrebbe generare confusione tra il pubblico, oltre che nuocere alla sua immagine.

Anna Pettinelli sarebbe l’opinionista Gf perfetta: perché

Esistono però anche fattori che soffiano verso il buon esito della trattativa. In primis le caratteristiche della Pettinelli, che sarebbe perfetta come opinionista del programma di Signorini. La prof, infatti, ha presenza scenica, empatia e al tempo stesso lingua tagliente. Un mix di doti che la renderebbe un plus importante per il programma. Inoltre, da quello che sappiamo è anche una fan accanita del Grande Fratello. L’ha dimostrato lo scorso febbraio quando è apparsa come ospite speciale in una puntata del reality per rivedere e sostenere l’amica Stefania Orlando, sciorinando giudizi (e stroncature) su praticamente tutte le dinamiche della Casa. Resta da capire quali saranno le sue intenzioni, ma anche quelle di Signorini, che stranamente non ha ancora regalato indizi sulla prossima stagione del Gf. Da Mediaset è fuoriuscita l’ipotesi di una versione ‘Gold’ – o anche ‘All star’ – del reality, che comporterebbe la creazione di un cast composto in toto da concorrenti già transitati nella Casa del Gf (i più popolari e iconici, ovviamente). In questo caso gli autori potrebbero decidere di seguire il filone ‘revival’ anche riguardo al cast in studio, schierando come opinionisti ex vipponi, una su tutte Stefania Orlando.

