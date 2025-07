Amici 24, Luk3 si vendica: lo sfottò (perfido) ad Anna Pettinelli dopo il grande colpo Il cantante campano ha annunciato il tutto esaurito dei suoi primi due concerti e ha lanciato una frecciata all’insegnante del talent di Maria De Filippi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Luk3 si prende la sua "rivincita". Il cantante ex Amici, infatti, ha annunciato il sold out per i suoi primi due concerti a Roma e Milano e si è concesso una frecciata nei confronti di Anna Pettinelli. L’insegnante del talent show di Maria De Filippi aveva più volte criticato l’ex allievo nel corso della 24esima edizione del programma; Luk3 ha così deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa rivolgendosi proprio alla professoressa di canto. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Amici 24, i concerti di Luk3 sono già sold out

Sono passati quasi due mesi dal gran finale di Amici e dal trionfo di Daniele Doria nella 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Luk3 non è riuscito a entrare nella Top 10 della fase Serale ma, come detto, si sta prendendo le sue personali ‘rivincite’ dopo la fine del programma. Il cantante classe 2007 – Luca Pasquariello all’anagrafe – ha infatti registrato il debutto più alto in classifica tra gli ex allievi di Amici 24 e, dopo un tour instore per incontrare per la prima volta tutti i suoi fan in giro per l’Italia, sembra non volersi fermare. Luk3 ha infatti annunciato le date dei suoi primi due concerti (che si terranno il 30 settembre a Roma e il 2 ottobre a Milano) e in pochi giorni i biglietti sono andati a ruba facendo registrare il sold out per entrambi i live.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La frecciata ad Anna Pettinelli

Proprio come fatto dall’ex compagno di scuola TrigNo con Luca Jurman (invitato a un concerto dopo le feroci critiche sulle sue qualità canore), Luk3 ha deciso di ‘pungere’ Anna Pettinelli. La prof. di canto – com’è noto – è stata una delle più dure con il giovane cantante campano nel corso della 24esima edizione di Amici, motivo per il quale Luca si è si è concesso una frecciata nei suoi confronti. "Anna le cose tra di noi non sono mai andate bene ma…" ha scritto l’ex allievo di Lorella Cuccarini tra le storie del suo profilo Instagram, annunciando poi il sold out dei suoi concerti di Roma e Milano e ‘chiamando’ Anna Pettinelli: "In segno di pace sei ufficialmente invitata ai miei concerti". Chiaramente carica di ironia, la storia è già diventata virale sul web e in tanti stanno augurando il meglio a Luk3, la cui carriera sembra ormai pronta a decollare.

Potrebbe interessarti anche