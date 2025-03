Grande Fratello, Beatrice Luzzi velenosa su Stefania Orlando: "Parla solo di me, ha giocato sulla pelle degli altri" Beatrice e Stefania Orlando si sfidano a colpi di dichiarazioni tra interviste e social con accuse e frecciatine. L'ultima risposta della Luzzi fa discutere

Il Grande Fratello continua a far discutere anche fuori dalla casa. Beatrice Luzzi e Stefania Orlando sono le protagoniste di una polemica sempre più accesa, iniziata in studio e proseguita tra interviste e social. Le due donne si stanno lanciando frecciate a distanza, e il confronto non accenna a placarsi.

GF: il precedente commento di Stefania Orlando

Durante la puntata di Pomeriggio 5, Stefania Orlando ha chiarito il suo punto di vista su Beatrice Luzzi, spiegando il motivo del suo attacco iniziale: "Perché ho detto che ‘prova a fare l’opinionista’? In realtà mi riferivo al fatto che lei tenta di fare l’opinionista, ma secondo me lei sta dentro la casa del Grande Fratello e si pensa di essere una concorrente, perché chi ricopre quella poltrona dovrebbe essere super partes. Lei non lo è mai stato perché segue i fandom potenti." Stefania non ha esitato a sottolineare che, a suo parere, la vera vincitrice morale del reality sia Cesara Buonamici, mentre Beatrice non sarebbe stata imparziale nel suo ruolo.

Grande Fratello: la replica cattiva di Beatrice Luzzi

Beatrice non è rimasta in silenzio e ha risposto alle accuse sempre nel salotto di Pomeriggio 5: "Io mi guardo le clip dei concorrenti dieci ore al giorno da sei mesi a questa parte, cercando di farmi un’idea il più libera e indipendente possibile, indipendente da tutto e tutti. Giuro, mi guardo clip tutto il giorno, facendomi un’idea indipendente da amicizie, da diplomazie e dai fandom di cui parla lei." Luzzi ha poi accusato la Orlando di aver giocato sulla pelle degli altri concorrenti: "Credo che la rete e la produzione mi abbiano scelta proprio per questo. Stefania cosa non ha capito di me? Ma secondo me non è lei che deve capire. Lei è una settimana che è uscita dalla casa del Grande Fratello e ha parlato solo di me. Credo che lei non abbia fatto la concorrente in casa e che abbia giocato sulla pelle degli altri in casa e lo sta facendo fuori sulla mia."

Uno scontro destinato a continuare

Il botta e risposta tra le due non sembra destinato a concludersi presto. Da quando Stefania è uscita dalla casa, ha parlato quasi esclusivamente di Beatrice, e questo ha alimentato la tensione tra le due. Le loro dichiarazioni accese hanno catturato l’attenzione del pubblico, rendendo questo scontro uno dei più interessanti di questa edizione del reality. Resta da vedere se le due riusciranno a trovare un punto di incontro o se questa rivalità continuerà ad animare le discussioni sul Grande Fratello anche nelle prossime settimane.

