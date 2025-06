Giulia Salemi torna da Signorini (dopo ‘l’esame Amadeus’): la svolta amarcord del Grande Fratello La nuova edizione del Grande Fratello sarà diversa: stando ad alcuni rumors, potremmo non vedere più le opinioniste ma, potrebbe ritornare un volto noto.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Nonostante i numeri poco convincenti della scorsa edizione, il Grande Fratello tornerà su Canale 5. Contrariamente a quanto in molti avevano ipotizzato, il programma condotto da Alfonso Signorini rimane l’unico che, durante il periodo invernale, riesce a garantire ascolti sopra la sufficienza. Ma la nuova avventura potrebbe essere completamente diversa: innanzitutto, si parla di un edizione ‘gold‘, dalla durata di nove mesi. Inoltre, a quanto pare, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe in atto una rivoluzione anche nel cast. Signorini sarebbe l’unico riconfermato, mentre le opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sono date in partenza. Anche Rebecca Staffelli potrebbe aver detto addio al suo ruolo di esperta social e, al suo posto, potrebbe tornare un volto già noto ai telespettatori del programma. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Grande Fratello, opinioniste out: Giulia Salemi rimpiazza Rebecca Staffelli

Il Grande Fratello sta preparando la nuova edizione, la cosiddetta ‘gold‘, che dovrebbe durare nove mesi. Intanto, però, starebbe mettendo in atto un cambiamento radicale. Alfonso Signorini è l’unico confermato per la prossima edizione del format, mentre le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, insieme all’esperta social Rebecca Staffelli, potrebbero lasciare il programma. Secondo Amedeo Venza, si starebbe valutando la conferma della Staffelli, la cui presenza non sarebbe risultata particolarmente incisiva. In alternativa, si ipotizza il ritorno di Giulia Salemi, che presto affiancherà Amadeus nel game show The Cage – Prendi e Scappa.

Per le opinioniste, si prevede un cambiamento totale: Luzzi non avrebbe convinto pienamente, mentre Buonamici potrebbe passare alla conduzione di Pomeriggio 5, al posto di Myrta Merlino. Tra le possibili nuove opinioniste si era parlato di Stefania Orlando, e di Anna Pettinelli, nel caso lasciasse Amici. Si valuta anche l’ingresso di un opinionista uomo, con i nomi di Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, ex concorrenti dell’ultima edizione. I dettagli ufficiali saranno svelati con la presentazione dei palinsesti Mediaset a metà luglio. È confermata la formula mista con concorrenti VIP e persone comuni.

Giulia all’esame Amadeus: cosa farà a The Cage – Prendi e Scappa

Come anticipato nel paragrafo precedente, Giulia Salemi affiancherà Amadeus in un nuovo game show in onda su Nove, The Cage – Prendi e Scappa. Inutile dire che questa esperienza per lei potrebbe essere una grande opportunità per crescere professionalmente, accanto a un grande della tv. E se Salemi dovesse tornare al Grande Fratello (in cui ha preso parte nel corso degli anni sia come concorrente che come esperta social), avrebbe sicuramente una sicurezza in più rispetto alla sua prima volta nel ruolo di "lettrice dei commenti social".

