Sembrano contate le ore di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Apprezzatissima dai fan nell’edizione di due anni fa, l’attrice era stata riproposta quest’anno come commentatrice d’eccezione. Ma la chimica, almeno con i vertici, pare non sia mai scattata. Così nuove indiscrezioni parlando di una sostituzione imminente: a settembre, quando il Gf ripartirà, niente Luzzi. E al suo posto dovrebbe arrivare una vip con cui Beatrice, nel recente passato, si è spesso scontrata pesantemente. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli qui sotto.

Grande Fratello, l’indiscrezione sull’addio di Beatrice Luzzi

È ormai cosa certa che il Grande Fratello tornerà a settembre. Per un’altra stagione in bilico, tra numeri accettabili e quel timore di trash che ha spinto Pier Silvio a muovere alcuni ‘tasselli’. Quasi certa, poi, sembra la presenza di Alfonso Signorini alla conduzione. Si era temuto un addio solo pochi mesi fa, per via di alcune frasi travisabili pronunciate dal conduttore durante la finalissima del Gf. Ma tutto sembra destinato a tornare al suo posto, almeno in questo ambito.

Chi invece dovrebbe partire, secondo recenti indiscrezioni diffuse da Amedeo Venza, è l’opinionista Beatrice Luzzi. Lei e Cesara Buonamici formavano la coppia di commentatrici dell’edizione appena conclusa. Eppure la quota di Cesara, che rappresenta il suddetto filone-anti trash, pare al sicuro. Mentre sarebbe sacrificabile proprio la Luzzi. L’esperto di gossip Venza lo ha detto esplicitamente all’interno delle sue storie Instagram. E ha pure aggiunto l’identikit della papabile sostituta di Beatrice.

Al Grande Fratello dovrebbe infatti tornare Stefania Orlando, già protagonista come concorrente per ben due volte. E la scelta potrebbe far storcere il naso (parecchio) ai fan agguerriti di Beatrice Luzzi. Dato che le due donne si sono spesso e volentieri scontrate senza esclusione di colpi.

I ‘precedenti’ tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando

L’ultimo scontro tra Luzzi e Orlando, in ordine di tempo, è avvenuto lo scorso 13 marzo 2025. Nel corso della puntata del giovedì, Alfonso aveva deciso di fare incontrare le due rivali, per ottenere quantomeno chiarimenti reciproci. Ma la situazione era degenerata in fretta.

"Ha avuto un atteggiamento un po’ cattivo", aveva detto Beatrice Luzzi riferendosi alla Orlando, "lei è entrata dopo tre mesi che i ragazzi erano già lì e sai che tipo di situazione ci può essere, sei entrata a gamba tesa, hai dato dei giudizi trancianti sui sentimenti, su cui bisogna andare cauti, vista l’età e il fatto che tu sia una professionista le tue parole contano ancora di più. Non ti sei resa conto che le tue critiche sono state distruttive, avrei voluto che le critiche costruttive, però, ci fossero state anche nei confronti delle persone che ti sono vicine come Helena. Mi aspettavo che tu le dicessi qualcosa dopo le immagini del ristorante e invece non hai detto nulla".

E a sua volta, Stefania Orlando aveva replicato: "Prima di esprimere un’opinione ho aspettato un mese, mi sembrava tutto molto teatrale, non credo di essere stata cattiva, ho sempre analizzato tutto quello che succede nella casa. Il fatto che tu abbia appoggiato Shaila nel darmi della cattiva non me l’aspettavo, quando si va sul personale è un altro discorso…tu ce l’hai con me da prima che io entrassi nel Grande Fratello, ma io dissi che tu avevi giocato sul vittimismo, non che tu non sia stata vittima nel tuo Grande Fratello, lo sei stata, hai anche detto che sono stata carina con te perché dovevo entrare, come sempre te la sei cantata e suonata da sola".

Visiti questi precedenti, l’ipotetico passaggio di testimone potrebbe scatenare ulteriori liti tra le arcinemiche Stefania Orlando e Beatrice Luzzi. Per non parlare poi di quello che potrebbero fare le rispettive fanbase.

