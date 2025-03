Grande Fratello 19, la nuova stagione sarà 'Gold': tornano i gieffini storici e Signorini va in pensione (forse) Per celebrare i 25 anni del reality, nella prossima edizione ci saranno i concorrenti più popolari dei vecchi GF, ma forse il conduttore potrebbe dire addio.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mentre la finale del Grande Fratello 18 è sempre più vicina, a Mediaset si fanno già progetti per la prossima stagione del reality. Il 31 marzo prossimo, infatti, il programma andrà in onda con l’ultima puntata e, anche se gli ascolti non hanno di certo entusiasmato il biscione, pare proprio che il GF 19 ci sarà. Nessuna pausa, quindi, ma una nuova edizione per celebrare i 25 anni della trasmissione, andata in onda la prima volta il 14 settembre del 2000. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio sul suo sito, Endemol sta lavorando a quello che sarà un GF Gold, con tanto di concorrenti storici che ne hanno fatto la storia. Saranno questi ex gieffini la componente vip del reality, mentre per le nuove leve dei nip, presumibilmente, si apriranno dei casting. E se molti si aspettavano che i bassi ascolti registrati in questa edizione 2024/2025 avessero messo in dubbio la presenza del Grande Fratello nei prossimi palinsesti, con questa notizia è quasi certo che la Casa più spiata d’Italia non ci abbandonerà tanto presto, anche se forse quello che potrebbe lasciare sarà il suo conduttore, Alfonso Signorini.

Grande Fratello Gold: chi ci sarà e Signorini pronto a lasciare

Per l'edizione Gold a Mediaset si pensa di risollevare le sorti del Grande Fratello puntando sulle glorie del passato. Un modo per festeggiare i 25 anni di messa in onda del reality, ma anche (forse) per attirare i fan del programma con i personaggi che ne hanno fatto un po' la storia negli ultimi anni. Ancora non c'è nessun nome certo tra i 'vecchi' vip che potrebbero varcare di nuovo la Porta Rossa, mentre per i nip, i concorrenti sconosciuti, si apriranno i casting prossimamente. Resta però la grande incognita della conduzione: stando alle voci che circolano sul web, pare che Alfonso Signorini sia intenzionato a mollare, o che ci sia la volontà di sostituirlo al timone del GF. Al suo posto, tra i nomi sussurrati qua e là, potrebbe arrivare Veronica Gentili, giornalista in forze a Le Iene e probabile conduttrice della prossima Isola dei Famosi. Niente di certo, ancora, ma se ci fosse un cambio di guardia, non è detto che sia positivo, flop Blasi-Luxuria docet.

