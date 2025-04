Grande Fratello, niente rivoluzione: Signorini resta ma ci sarà un addio clamoroso. Chi viene scaricato Fioccano indiscrezioni sulla conferma ormai scontata del conduttore alla guida delle prossime stagioni del Gf. Novità in arrivo invece sul fronte opinioniste: Luzzi a rischio addio.

CONDIVIDI

Brutte notizie in arrivo per i detrattori di Alfonso Signorini o per chi, più semplicemente, tifava per un avvicendamento al timone del Grande Fratello. Il binomio tra il conduttore milanese e il reality di Canale 5, infatti, proseguirà anche nella prossima stagione (e in quella successiva). La notizia trova diverse conferme e smentisce i rumors che si erano scatenati subito dopo la finale del GF celebrata lunedì scorso e terminata con la vittoria a sorpresa di Jessica Morlacchi davanti alla favoritissima Helena Prestes.

Grande Fratello, Signorini conduttore per altri due anni

In realtà era stato proprio Signorini a far aumentare esponenzialmente le voci di uno addio al Gf con il saluto sibillino consegnato ai telespettatori al termine dell’ultima diretta:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"I nostri stanno festeggiando e io ne approfitto per salutarvi tutti quanti, per dirvi che vi voglio tanto tanto bene. Buona vita a tutti e buon Grande Fratello", aveva detto Alfonso con un’espressione che sembrava lasciar presagire un suo imminente addio al format che guida da cinque anni. In realtà era un’impressione sbagliata. Alfonso Signorini resterà saldo al timone del Grande Fratello nonostante polemiche, critiche e – soprattutto – a dispetto degli ascolti abbastanza deludenti che hanno caratterizzato i sei mesi dell’edizione appena terminata. Ne ha parlato poche ore fa il sito 361magazine che, citando fonti interne a Mediaset, ha svelato che l’azienda del ‘Biscione’ avrebbe confermato il presentatore per altri due anni alla conduzione del reality.

Sul tema si è espressa anche Grazia Sambruna, che con Signorini vanta una corsia preferenziale essendo ospite ricorrente di BOOM, il format di analisi e commenti tv lanciato dal conduttore sui suoi canali social: "Quello che so per certo, riportato da 361Magazine che m’ha bruciato sul tempo (bravi!), è che Signorini sarà alla conduzione del Grande Fratello anno prossimo e quello successivo. Lato opinioniste, non ho sentito ancora nulla. Possiamo, ovviamente, sperare in bene"

Opinionisti Gf, Luzzi rischia l’addio

Se il timoniere del Gf non cambierà, diverse è il discorso per il team di opinioniste che invece potrebbe subire qualche stravolgimento. Tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, quella a rischiare maggiormente è quest’ultima, finita spesso al centro delle polemiche per i suoi commenti giudicati eccessivamente ‘schierati’ da una parte dei fan del programma. Inoltre, in un paio di occasioni la Luzzi ha fatto scintille in diretta anche con lo stesso Signorini, il che aumenta le possibilità di un suo possibile addio allo scranno da opinionista. Al momento la candidata più solida a sostituirla sarebbe Stefania Orlando.

Potrebbe interessarti anche