Il Grande Fratello è già un cantiere aperto. Dopo il clamoroso flop di Ilary Blasi e The Couple, Veronica Gentili e L’Isola dei Famosi hanno ereditato lo slot destinato ai reality show di Canale 5, che per l’estate punterà poi tutto sull’infallibile Temptation Island di Filippo Bisciglia. Alfonso Signorini e il suo GF, invece, torneranno in autunno ma – stando ad alcune indiscrezioni – i lavori per la 19esima edizione del programma sarebbero già iniziati (e non nel migliore dei modi). Scopriamo la data di inizio e tutti i dettagli.

Grande Fratello 19, ecco quando inizia: la prima puntata a settembre

A quasi due mesi dal trionfo inatteso di Jessica Morlacchi in finale contro Helena Prestes, Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Maria Vittoria Minghetti al Grande Fratello 18, Alfonso Signorini sarebbe già al lavoro su quella che sarà la 19esima edizione del reality show. La casa più spiata d’Italia riaprirà i battenti in autunno e – stando a quanto svelato da Amedeo Venza sui social – ci sarebbe già la data d’inizio ufficiale. Secondo l’esperto di gossip, infatti, la nuova stagione GF partirà esattamente a metà settembre (lunedì 15 settembre), come ipotizzato tra le sue storie Instagram.

Alfonso Signorini incassa già il primo ‘no’ da un vip: chi è

Oltre a comunicare la possibile data d’inizio del GF 19, Venza ha anche svelato un retroscena legato alla nuova edizione del reality. Stando alle sue parole, infatti, Alfonso Signorini e il suo team avrebbero già iniziato a cercare di mettere le fondamenta di quella che sarà la prossima stagione, chiamata a essere quella del ‘riscatto’ dopo gli ascolti deludenti del 2024/25. Il conduttore e padrone della casa più spiata d’Italia vorrebbe alzare la qualità (e la notorietà) dei concorrenti ma, scontrandosi con problemi di budget (i risultati tutt’altro che esaltanti hanno abbassato gli introiti pubblicitari per Mediaset), avrebbe già dovuto incassare il primo rifiuto: "C’è già la data d’inizio del Grande Fratello! Partirà il 15 settembre e diversi vip sono già stati contattati, uno tra tutti? Paola Barale, che per l’ennesima volta ha detto NO!" ha rivelato Venza sui social. Dopo avere optato per Stefania Orlando (che potrebbe prendere il posto di Beatrice Luzzi nei panni di opinionista), dunque, Signorini deve scontrarsi con i primi problemi per quanto riguarda il casting dei concorrenti che a settembre varcheranno l’iconica porta rossa del GF.

