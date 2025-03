Grande Fratello, Cesara Buonamici stronca Beatrice Luzzi: “Non è un bell’esempio”, gelo tra le opinioniste La giornalista e volto simbolo del TG5 si è schierata dalla parte di Stefania Orlando e ha criticato duramente la collega: “Non mi è piaciuta per niente”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Al Grande Fratello liti e polemiche continuano a farla da padrone, e non solo all’interno della casa più spiata d’Italia. Le tensioni, infatti, sono arrivate anche in studio, in particolare tra Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Quest’ultima si è schierata contro Stefania Orlando dopo i faccia a faccia con Shaila Gatta e Cesara, come raccontato da lei stessa a Pomeriggio Cinque, non ha preso affatto bene il comportamento della collega. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, la posizione di Beatrice Luzzi

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto l’elezione della terza finalista (Zeudi Di Palma) e nessuna eliminazione, ma le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia si sono fatte più accese che mai. A tenere banco è stata soprattutto la situazione di tensione tra Stefania Orlando e Shaila Gatta, anche e soprattutto dopo l’abbraccio ‘falso’ di quest’ultima, che ha rifiutato la tregua con l’ex ‘vippona’. "Lei è arrivata dentro dando i giudizi. Poi parla sempre sopra. Stefania tu parli sopra e sei prepotente. Non fai parlare. Lei si è permessa di dare giudizi a destra e manca, quando poi le hanno dato della ruffiana due giorni a piangere è stata. Apriti cielo e spalancati terra (…) e ha subito il fascino di Lorenzo" il commento, a sorpresa, di Beatrice Luzzi, che pare non avere mai digerito l’ingresso di Stefania Orlando, schierandosi con Shaila Gatta: "Sono abbastanza d’accordo con Shaila, devo essere veramente sincera".

La frecciata di Cesara Buonamici alla collega

Le parole di Beatrice Luzzi sul ‘caso’ Shaila-Stefania – come detto – hanno fatto molto discutere sia tra gli appassionati del Grande Fratello sia nello studio di Alfonso Signorini. Cesara Buonamici, in particolare, ha voluto prendere le distanze da quanto detto dalla collega. Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, infatti, l’opinionista del GF ha preso le difese di Stefania Orlando: "Nella casa le donne sono una contro l’altra. Litigano da morire, discutono tutto il giorno. Questa è una cosa che non mi piace per niente, si coprono di insulti". In particolare, Cesara si è concessa una stilettata nei confronti di Beatrice: "Anche la Luzzi se l’è presa con Stefania. Se l’è presa… non so se ci sia della ruggine tra loro, ma insomma, io non sono d’accordo per niente con lei e con quello che ha detto. Stefania è una donna intelligente e non merita di essere trattata in questa maniera. È stato detto di tutto, ma soprattutto c’è questo sottofondo di litigio tra donne che non riusciamo a fermare. Non è un bell’esempio".

