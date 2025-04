Grande Fratello, Jessica Morlacchi trionfa e porta a casa il montepremi: ecco quanto ha guadagnato La Casa più spiata d’Italia è stata ufficialmente chiusa e ora la domanda sorge spontanea: quanto avrà intascato la vincitrice di questa edizione?

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Ieri sera abbiamo assistito all’ultima puntata del Grande Fratello, una finale ricca di emozioni, sorprese, colpi di scena, lacrime e risate. Jessica Morlacchi ha trionfato contro ogni pronostico e, oltre alla soddisfazione di essere proclamata vincitrice, sono in molti a chiedersi quanto nel concreto abbia guadagnato partecipando al reality fino alla vittoria. Tra montepremi, tasse, compensi settimanali e obblighi di beneficenza, quale cifra avrà intascato la bella e simpatica Jessica? Scopriamolo.

GF, quanto ha intascato Jessica Morlacchi?

La vittoria del Grande Fratello, oltre a portare grande fama e una soddisfazione personale non da poco, prevede anche un montepremi abbastanza sostanzioso di 100mila euro. In linea teorica è dunque questa la cifra vinta proprio ieri sera da Jessica Morlacchi. Tuttavia, è doveroso sottolineare che partendo appunto da questi soldi come base vi sono poi diverse ‘voci’ che vanno ad incidere sul totale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per regolamento, infatti, il 50% della cifra vinta deve essere devoluto in beneficenza e, di conseguenza, il montepremi intascato scende già a 50mila euro. A questa cifra va poi sottratta l’IVA del 22%, ovvero 11mila euro, per un totale di 39mila euro rimasti. Ma ancora non è tutto, perché a quest’ultima cifra va poi ad aggiungersi anche il compenso maturato nel corso della permanenza in Casa, ovvero 5mila euro a settimana. Jessica ha passato nella casa ben 24 settimane (16 prima del ritiro e 8 quando è rientrata) e ha quindi accumulato un cachet di 120mila euro, i quali aggiunti al montepremi della vittoria diventano 159mila euro.

La cifra intascata da Jessica dovrebbe dunque essere questa, anche se si vocifera che possa esserle decurtata una penale (di circa 50mila euro) per aver abbandonato il reality. Su questo in realtà non ci sono certezze, dato che il GF ha sempre smentito eventuali penali in caso di abbandono, ma la verità la sanno solo i diretti interessati. Se tutto questo dovesse essere reale, la cifra intascata dalla Morlacchi scenderebbe dunque a 109mila euro, una somma comunque molto interessante.

GF, come è cambiato il montepremi negli anni (e cosa ne hanno fatto i vincitori)

Il montepremi del Grande Fratello ha visto delle variazioni nel corso degli anni, soprattutto dopo l’introduzione di personaggi VIP. Per molti anni il montepremi finale del reality è stato di 300mila euro, che i vincitori hanno poi speso in modi diversi. Per fare degli esempi concreti, Ferdi Berisa, vincitore del GF 9, ha rivelato di aver utilizzato il montepremi per comprare casa, avviare delle attività e finanziare i suoi studi. Mario Ferretti (GF 8) ha invece utilizzato i soldi per costruire un agriturismo.

Nel corso della storia del GF, c’è però chi è anche riuscito a vincere un montepremi molto più alto. Il più fortunato di tutti pare sia stato Augusto Magni del GF 6, che ha portato a casa un montepremi di 900mila euro con il quale si è comprato una casa e si è aggiudicato un buon passaporto per il futuro.

Potrebbe interessarti anche