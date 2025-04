Grande Fratello, perché Shaila ha scaricato Lorenzo. Il papà svela: "Ecco chi lo ha deciso" Dopo le tante polemiche nate dalla decisione improvvisa della ballerina di lasciare il fidanzato, papà Cosimo Gatta ha deciso di fare chiarezza.

La decisione di Shaila Gatta di lasciare il fidanzato Lorenzo Spolverato durante la finale del Grande Fratello, dopo una settimana dalla sua uscita, ha scatenato non poche discussioni e polemiche. La ballerina, che fino a qualche giorno prima declamava amore eterno per il modello milanese, è infatti tornata in Casa con un atteggiamento completamente diverso per comunicare a Lorenzo la sua decisione senza mezzi termini. Dopo le varie critiche ricevute per il tempismo, e chi invece ha accusato sia il GF che gli amici e i familiari di aver in qualche modo plagiato Shaila, il padre Cosimo Gatta ha deciso di intervenire per fare maggiore chiarezza sulla situazione: ecco le sue parole.

Grande Fratello, Cosimo Gatta sulla figlia Shaila: "Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa"

Shaila Gatta ha cambiato idea su Lorenzo Spolverato in maniera così repentina da far pensare a molti che qualcuno potesse averla ‘plagiata’ spingendola a prendere la decisione che lei stessa ha poi manifestato durante la finale del Grande Fratello. Davanti a queste importanti accuse, il papà Cosimo Gatta ci ha tenuto a fare chiarezza, parlando con i fan della figlia a cuore aperto.

"Ragazzi dovete fidarvi di quello che vi dico. Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione. Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, questo è vero, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo. Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio", ha sottolineato Cosimo Gatta attraverso i social.

Un chiarimento che tuttavia non è bastato a placare le tante critiche e i dubbi rivolti a Shaila che continuano incessantemente a girare per il web.

GF, Shaila Gatta interviene sui social: "Sono io che prendo le decisioni di tutto"

La stessa Shaila, dopo le varie accuse di plagio, ha deciso di intervenire sui social, sottolineando di essere proprio lei a prendere le decisioni per sé stessa, sia nel mondo reale che in quello virtuale. "Oddio, ma ho il mio cellulare in mano? Mio Dio è incredibile. Ma secondo voi chi può avere il mio telefono in mano se non io? È sconvolgente che io abbia la patria potestà del mio cellulare. Quindi è chiaro che sono io a usarlo e sono io che prendo le decisioni di tutto", ha scritto la ballerina sui social.

Deianira Marzano, esperta di gossip, ha rivelato di essersi confrontata anche con l’agenzia che segue la ballerina sottolineando che "l’agenzia non è mai intervenuta, né pubblicamente né privatamente, nelle vicende personali o sentimentali di Shaila. L’agenzia si è sempre limitata a gestire gli aspetti lavorativi e professionali, nel pieno rispetto della privacy e dell’autonomia della persona. Qualsiasi altra interpretazione è da considerarsi totalmente infondata". Basterà questo a placare la polemica? Staremo a vedere.

