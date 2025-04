Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Stefania in lizza per sostituire Beatrice (a una condizione) A lanciare l'indiscrezione è stato Amedeo Venza nelle sue storie Instagram. Già se ne discuteva nelle scorse settimane, ma ora sembra che l'idea della ex concorrente Stefania Orlando come opinionista al posto dell'attuale Beatrice Luzzi sia più che reale. Stando alle indiscrezioni però questo potrebbe plausibilmente verificarsi solo a patto che Signorini possa tornare alla conduzione il prossimo anno. In quel caso Stefania farebbe le perfette veci di Luzzi, subentrando come lei da ex concorrente dell'edizione precedente.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Beatrice si difende dalle critiche dei fan Beatrice Luzzi sembra essersi proprio legata al dito le accuse del pubblico per la mancanza di imparzialità avuta nei confronti di alcuni concorrenti in questa edizione, nei panni di opinionista. Intervistata al settimanale Chi quindi, l'ex concorrente ha deciso di difendersi dalle osservazioni ricevute, dicendo la sua e svelando i suoi preferiti: "Nel corso di questi sei mesi ho apprezzato e criticato a seconda delle situazioni quasi tutti, cercando di criticarli nel momento in cui uscivano fuori dalle righe di un confronto civile e cercando di supportarlo o indirizzarli quando li ho visti fragili. Ho dato l’immunità in maniera eterogenea a tutti: ad Helena quando era in difficoltà, a Shaila, anche a Lorenzo, quando è stato colpito. Ad Amanda, a Luca. Non mi sono fatta influenzare dall’entusiasmo e dalle critiche dei fandom, pagando sulla mia pelle, ma era il mio dover tenere la linea dritta piuttosto che seguire la via più facile del sentire comune. A me è piaciuta molto Amanda per il suo stile molto civile, mi piace Chiara perché riesce ad argomentare con intelligenza, dicendo cose anche scomode senza mai arrivare a confronti violenti".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Lorenzo volta pagina con gli altri gieffini Le cose per Lorenzo non sono state facili uscito dalla Casa del GF. il ragazzo ha infatti dovuto fare i conti con la fine della sua relazione con Shaila, ma sembra che questo non lo abbia frenato dal rivedere alcune sue vecchi conoscenze incontrate nel reality. Nei video postati ieri sul suo profilo Instagram, l'ex gieffino ha detto ai fan: “Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per tutto l'affetto e il supporto, io mi sto riprendendo ma, intanto, ho una sorpresa per voi”. A quel punto il modello ha inquadrato un gruppo di ex gieffini dietro di lui, cioè Stefano, Federica e Michael. I quattro hanno cantato insieme “Ragazzo Fortunato” di Jovanotti, per poi brindare con una birra.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Iago Garcia a cena con Amanda Lecciso e Stefania Orlando Prima della finale del reality, Iago e Amanda erano stati avvistati insieme, e sembra che i due siano usciti di nuovo, ma stavolta non da soli. A diffondere la notizia è stata la loro ex coinquilina Stefania Orlando, che in un video pubblicato sui social si è fatta sfuggire la cosa, mostrandosi in compagnia di Garcia e Lecciso, aggiungendo anche il commento: “Vi amo, amatevi”. Niente vera passione nei confronti dell'attore quindi, ma anzi la gioia di saperlo felice con la sua amica. A confermare l'uscita dei due piccioncini ci ha pensato anche Deianira Marzano. L'esperta di gossip ha riportato infatti una segnalazione ricevuta, che recitava: “Deia erano a cena insieme Iago e Amanda, lui le teneva la mano e si davano bacetti, erano molto teneri”.