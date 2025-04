Alfonso Signorini, spunta l’incognita Grande Fratello ‘all star’: la frase (allarmante) sul suo futuro Nella finalissima di ieri sera, il conduttore del reality Mediaset ha salutato tutti con modalità sospette. E adesso sorgono dubbi sulla prossima conduzione. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il Grande Fratello 18 si è concluso. Ha vinto Jessica Morlacchi. Ma la testa, per i fan e per chi muove i fili dietro le quinte, è già al futuro. Perché pare che a settembre assisteremo a un’edizione ‘All star’ – o ‘Gold’, che dir si voglia – in cui ex concorrenti e nip (non famosi) si mischieranno all’interno della nuova Casa. Il punto, però, è che non abbiamo certezze sulla presenza di Alfonso Signorini alla conduzione. Ieri sera il conduttore, poco prima della proclamazione della vincitrice, ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni spiazzanti. Che assomigliavano molto a un addio ai telespettatori del GF. Ecco i dettagli e tutti gli scenari possibili.

Signorini, l’incognita GF ‘all star’ e quella frase (criptica) sul futuro

Si è conclusa così, la sesta edizione di fila del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini. Con l’ennesima vittoria inattesa, come era accaduto in passato per l’outsider Perla Vatiero. Stavolta è stata Jessica Morlacchi, a sorpresa, a trionfare sui favoritissimi Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Ma ora che lo choc di questo esito è (quasi) metabolizzato, è già tempo di nuovi progetti e valutazioni sul futuro.

Non è chiaro, infatti, se Alfonso Signorini sarà ancora al timone del GF a settembre. Quando il reality Mediaset, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe ripartire da un’edizione celebrativa (abbiamo infatti raggiunto i 25 anni) con un mix di nip pescati dal casting ed ex star delle passate edizioni. Ieri sera, lo stesso giornalista e conduttore ha salutato il pubblico con parole difficili da interpretare. Prendendo la questione molto alla larga.

"Io approfitto di questi pochi minuti di camminata delle nostre finaliste", ha esordito Signorini, "per intanto ringraziare le mie due fantastiche opinioniste, Cesara e Beatrice. Poi anche un grazie a Rebecca perché è sempre una bella avventura. Un grazie a tutti gli ex concorrenti che hanno fatto il Grande Fratello perché senza di voi non andavamo da nessuna parte quindi un grande complimento. E lasciatemi un minuto per ringraziare intanto tutti i programmi Mediaset che hanno parlato di noi: da Mattino5 a Pomeriggio5. Ma anche i giornali, le testate giornalistiche che ci hanno vivisezionato ma che hanno fatto un lavoro egregio. I blog e tutti quelli che ci hanno sostenuto in questo grande viaggio".

Poi è arrivato il vero punto della questione: "E infine (ringrazio, ndr) anche Verissimo che ha ospitato con le meravigliose interviste di Silvia, tutti i concorrenti. Ovviamente voglio ringraziare tutta la famiglia del Grande Fratello, i miei autori, i miei compagni di avventura e poi tutti: tecnici, operatori, regista, gli aiutanti, sarte, truccatrici, ufficio stampa, scenografi… io ringrazio tutti. Vi dico una cosa importante: Grande Fratello vi aspetta e ritornerà a settembre. E il grazie più importante: Grande Fratello vi aspetta e tornerà a settembre, okay?".

La nuova versione del Grande Fratello

Restano molti dubbi, quindi. Perché il tono e le parole di Signorini potrebbero indicare la volontà di ‘divorziare’ dal Grande Fratello, almeno per un po’. E lo confermerebbe anche l’ultimissimo saluto del conduttore, arrivato poco dopo la proclamazione di Jessica: "I nostri stanno festeggiando e io ne approfitto per salutarvi tutti quanti, per dirvi che vi voglio tanto tanto bene. Buona vita a tutti e buon Grande Fratello".

Se Alfonso non dovesse confermare, sarebbe un duro colpo per tutti gli appassionati dello show. Ma al momento è meglio concentrarsi su quello che sappiamo, non sulle incognite. Quindi ricordiamo che a settembre, il Grande Fratello sembra destinato a tornare ‘in salsa’ Gold. Per celebrare i 25 anni dall’inizio del programma. E se proprio Signorini dovesse dare forfeit, potremmo vedere al suo posto una lanciatissima Veronica Gentili. O un altro nome fresco, del tutto inatteso.

