Grande Fratello, Marina La Rosa spara a zero su Beatrice: "Arroganza incredibile". Poi la grave accusa a Shaila La showgirl, in diretta a Pomeriggio 5, ha stroncato l'opinionista e la concorrente del Gf con parole durissime. Poi il pronostico: "Vincerà Helena".

Tuoni e fulmini sul Grande Fratello e sui suoi protagonisti. Oltre all’attacco imprevisto di Signorini al suo team di autori (poi in parte ritrattato) e alle frecciatine in arrivo dai programmi della Rai, il reality di Canale 5 riceve bordate anche da Canale 5. Stavolta a finire nel mirino è Beatrice Luzzi che, dopo fatto breccia nei cuori dei telespettatori lo scorso anno nei panni di concorrente, sedendosi sullo scranno di opinionista si è trasformato in un personaggio divisivo e spesso criticatissimo.

Grande Fratello, Marina La Rosa contro Beatrice: le parole di fuoco a Pomeriggio 5

Reduce da un battibecco in puntata con Signorini e la sua ‘collega’ Cesara Buonamici, Beatrice è finita nel mirino di Marina La Rosa, che ha speso sul suo conto commenti a dir poco sprezzanti nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. "Ha un’arroganza incredibile, credo che sia proprio logorata dalla gelosia e dall’invidia verso gli altri", le parole dell’ex concorrente de La Talpa. Che poi rincarato la dose caricando a testa bassa contro la Luzzi, dicendo che – a suo avviso – l’opinionista del Grande Fratello non sarebbe ancora riuscita a staccarsi dal ruolo che ha interpretato per anni nella soap Vivere: "È come se non riuscisse a liberarsi di quel ruolo da cattiva che faceva tanti anni fa", riferendosi al personaggio (perfido) di Eva Bonelli. "Basta, è ora di andare avanti".

L’accusa a Shaila e il pronostico su Helena

Marina La Rosa, però, non ha risparmiato bordate nemmeno a Shaila Gatta, una delle mattatrici – nel bene e nel male – di questa edizione del Grande Fratello, visto che da mesi sta monopolizzando l’attenzione (e le polemiche) con i tira-e-molla amorosi della sua storia con Lorenzo Spolverato (che ora sembra essere arrivata al capolinea definitivo). A suo avviso, l’ex Velina di Striscia la Notizia, che ancora sgomita per ottenere un posto nella finale del reality, starebbe indossando i panni della vittima per ingraziarsi il pubblico e raggiungere il suo obiettivo: "Stiamo arrivando alla fine, per cui il vittimismo è la cosa che premia sempre. E in questo caso Shaila vuole apparire vittima", ha sentenziato la showgirl, per poi aggiungere: "Sta tentando l’ultima carta per la vittoria, ma tanto non ci riuscirà. Alla fine vincerà Helena".

