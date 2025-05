Lorenzo Spolverato scarica Shaila. L'incontro segreto e la decisione drastica: "Mi ha perso, l'ho bloccata" Il modello milanese svela i retroscena delle settimane successive alla fine del Grande Fratello: "Ci siamo visti. E' stata una delusione, l'ho bloccata"

A quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello, finalmente arriva la verità di Lorenzo Spolverato. Il modello milanese, vero mattatore – nel bene e nel male – dell’ultima edizione del reality di Canale 5, ha finalmente preso la parola per fare chiarezza sul rapporto con Shaila Gatta. I due hanno imperversato nella Casa del Gf per sei mesi tenendo banco con la loro storia d’amore fatta di tira-e-molla, polemiche e travolgenti slanci di passione, fino all’improvvisa rottura annunciata dall’ex Velina la sera stessa della finale. Un epilogo amoroso infausto che ha sorpreso tutti, in primis Lorenzo che adesso ha deciso di vuotare il sacco svelando retroscena inediti sul loro addio.

Lorenzo Spolverato spiffera tutto su Shaila: l’incontro dopo il Grande Fratello e la decisione drastica

Spolverato ha raccontato la sua verità a Fanpage, svelando innanzitutto di essere rimasto di stucco quando la sua fidanzata ha deciso di scaricarlo in diretta nel corso di un faccia a faccia organizzato da Signorini durante l’ultima puntata. "Onestamente non l’avrei mai fatto. Era l’ultima cosa che mi aspettavo. Ero davvero sbalordito, non tanto per quello che ha detto ma per il fatto che abbia scelto quel momento per farlo, approfittando del fatto di essere più avanti rispetto a me di una settimana, visto che era uscita e aveva potuto recuperare informazioni. È entrata a gamba tesa per passare da vittima e far passare me da manipolatore. Sapevamo benissimo entrambi che quello che abbiamo vissuto in quella Casa lo avevamo scelto insieme".

Spolverato ha poi raccontato come ha vissuto le settimane dopo la fine dell’amore con Shaila: "Sono rimasto frastornato per un mese ma non volevo essere cattivo o vendicarmi, sebbene mi sentissi come uno che aveva preso una serie di schiaffi in pieno viso. Ci messo un po’ ma oggi so che non mi merito il trattamento che ho ricevuto. Mi sono chiesto come sia stato possibile. Chi è davvero Shaila?". Tra il modello e la ballerina, inoltre, ci sono stati una serie di contatti voluti principalmente da Lorenzo, che nelle prime settimane post Gf settimane ha pressato Shaila per ottenere un chiarimento a tu per tu: "All’inizio non rispondeva ai miei messaggi, poi ci siamo sentiti al telefono. Lei era serena, come se nulla fosse accaduto e le ho detto che l’avrei raggiunta a Napoli per parlarle. Lei non ha voluto e abbiamo deciso di parlarci in videochiamata. A quel punto mi ha spiegato che a spingerla a comportarsi in quel modo erano stati dei video nei quali mi aveva visto interagire con altri concorrenti del GF". A dar fastidio all’ex velina sarebbero state soprattutto le immagini di Lorenzo con Helena Prestes: "Lei continuava a ripetermi che volevo Helena, che tentavo di portare persone dalla mia parte per metterle contro di lei. Ma il fatto che mi piacesse un’altra donna è falso. Shaila dà tanto peso alle fandom, non le interessava quello che avevo da dire io. Qualche settimana dopo ci siamo rivisti e mi sono accorto di non esserle indifferente. Lei però indossava la stessa corazza che le avevo visto indossare al suo ingresso nella Casa a settembre".

Proprio l’incontro tra Spolverato e Shaila ha causato la rottura (forse) definitiva del loro rapporto. I due infatti era rimasti d’accordo su una cosa: "In quell’occasione non c’è stato nessun bacio, solo un abbraccio. Lei mi aveva chiesto di non dire in giro che ci eravamo rivisti ma poi ho scoperto che, nel corso di una diretta, aveva rivelato ai fan che ci eravamo incontrati. A quel punto le ho mandato un ultimo messaggio e le ho detto che per me era stata una delusione e che sarei andato avanti con la mia vita. Non so se mi ha risposto, perché dopo quel messaggio l’ho bloccata". Quindi, la chiosa amara: "Shaila ora mi ha perso – ha concluso Lorenzo Spolverato – ha perso un uomo che la conosceva davvero e che avrebbe potuto aiutarla. Forse ha capito che per il tipo di lavoro che fa, ed essendosi presa tanto veleno, doveva staccarsi da me perché non ne avrebbe ricavato nulla a livello professionale?".

