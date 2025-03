Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Lorenzo scarica Shaila senza rimpianti Dopo le verità inconciliabili sulla coppia emerse durante l'ultima diretta, con Gatta appressa dalle dinamiche della loro relazione e Spolverato incapace di fare un passo indietro, sembra che Shaila e Lorenzo siano arrivati ad un punto di stallo. Durante un confronto post puntata le cose hanno preso una piega addirittura peggiore. Quando la ballerina ha chiesto una pausa, proponendo di riprendere la conversazioni per chiarirsi il giorno successivo, cioè domani, il modello ha tagliato corto: Io credo non abbia null'altro da dirti", "Credo di poter affrontare quello che sento da solo". Sorpresa ma visibilmente amareggiata, Shaila ha quindi accettato il commento, rompendo la conversazione.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Iago Garcia rompe il silenzio sul vincitore: per chi tifa Iago Garcia, in una nuova intervista nel format di Lorenzo Pugnaloni, ha svelato i nomi dei concorrenti che gli piacerebbe vedere trionfare in questa edizione del Grande Fratello, e di chi invece proprio non regge: "Dal mio punto di vista, Lorenzo non andrà lontano senza educazione, valori e sotto la pressione di un’ambizione smisurata [...] Forse da Shaila mi aspettavo qualcosa di più! Se al di fuori dureranno? Non stanno più insieme...credo". Pare diverso invece per la coppia formata dai suoi amici Helena e Javier: "Sono una vera coppia. Anche se sono molto diversi tra loro, il che favorisce la passione ma non la convivenza". Proprio loro due vorrebbe veder trionfare in finale, ma assicura di fare il tifo anche per Tommaso.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Alfonso Signorini commenta il confronto con Striscia Dopo aver ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la notizia per le presunte irregolarità del GF e i favoritismi apparenti verso Lorenzo, Signorini ha commentato discolpandosi e sottolineando che non lavora solo lui al programma, quindi non sempre si può essere tutti d'accordo con le scelte fatte. Resosi conto della scivolata, il conduttore ha cercato di recuperare attraverso due screen di suoi messaggi, condivisi su Instagram per ritrattare, almeno parzialmente, quanto detto: "Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. lo firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D’altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico”.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Giglio ha dei rimpianti con Stefania Giglio commenta con Helena quanto accaduto ieri in puntata circa l'eliminazione di Stefania Orlando, e le confessa che se Stefania fosse rimasta in Casa, si sarebbe riavvicinato a lei: “Lei mi ha detto: sei tanto rock fuori e tanto Heidi dentro. Ma non come un complimento”. “È una cosa bella questa” commenta Helena, “Quello che voleva dirti lei è che potevi buttarti di più, tutto qui, non dovevi litigare. Capisci il consiglio che ti voleva dare?". “Sì" ribatte Giglio, ma aggiunge "Non sarebbe stato il mio carattere”. Riconosce di non aver avuto spesso il coraggio di inserirsi in determinate dinamiche, soprattutto all'inizio. Col tempo, però, ha cercato di dire sempre la sua, a suo modo. "Tutti siamo diversi" commenta.