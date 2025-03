Sdegno in Rai contro il Grande Fratello: Convertini stronca Lorenzo e Ippoliti se la prende con gli autori Critiche a Unomattina contro il Grande Fratello e il 'caso Spolverato'. Convertini contro la condotta del modello, e Ippoliti lancia una stoccata a Pier Silvio.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Probabilmente questa, è l’edizione più criticata di sempre del Grande Fratello, e il motivo è dovuto a un concorrente in particolare: Lorenzo Spolverato. Non si placano le polemiche sul modello milanese, i cui comportamenti poco corretti e sopra le righe (e di tanto) hanno indignato non solo milioni di telespettatori che seguono il programma ma, anche il Codacons (che ha inviato una lettera a Pier Silvio Berlusconi) e la Rai. Sì, avete capito bene, la Rai da giorni sta rincarando la dose sugli ultimi avvenimenti che tanto stanno facendo discutere. E non è bastata la spiegazione di Alfonso Signorini a Valerio Staffelli durante la consegna del meritato Tapiro, a fare calmare le acque. Nelle scorse ore, proprio su Rai 1, sono piovute altre critiche al GF e a Spolverato, da parte di Beppe Convertini e Gianni Ippoliti, il quale ha commentato in diretta un’altra notizia su Lorenzo. Vediamo insieme e nel dettaglio cos’è successo.

Grande Fratello sotto attacco in Rai: Beppe Convertini critica Lorenzo Spolverato

I comportamenti di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello continuano a far discutere (e non poco) milioni di persone. Proprio nei giorni scorsi, il modello ha ulteriormente fatto insorgere il web per alcuni atteggiamenti poco carini nei confronti di Stefania Orlando, eliminata giovedì 13 marzo 2025. Nei giorni precedenti alla puntata, Lorenzo ha compiuto gesti per niente eleganti alle sue spalle mentre lei lavava i piatti, poi è salito sul suo letto con le scarpe. A commentare questa notizia in diretta è stato Gianni Ippoliti, a Unomattina in Famiglia, su Rai 1: "Vediamo qui un programma: Grande Fratello. Un concorrente è salito con le scarpe sopra il letto di Stefania Orlando e poi mentre Stefania Orlando stava lavando i piatti si è avvicinato alle spalle e ha minato questo gesto…"

Non è tardata ad arrivare anche la risposta di Beppe Convertini, il quale ha criticato Spolverato, e non ha mai nascosto il fatto che questi comportamenti in televisione siano, decisamente, inconcepibili: "Inaccettabile anche questo…".

Grande Fratello, Gianni Ippoliti ‘punge’ Pier Silvio Berlusconi: "Vediamo come va a finire"

Successivamente, sempre a Unomattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha ricordato che, a causa di questi comportamenti, anche il Codacons è stato costretto a intervenire inviando una lettera a Pier Silvio Berlusconi, a cui è stato chiesto di prendere provvedimenti disciplinari: "Non è che non è accettabile, è il modello comportamentale… Il Codacons che ha fatto? Ha scritto a Pier Silvio Berlusconi, perché lui ha fatto una crociata contro il trash, e ha chiesto delle misure…". Un appello in cui sono stati criticati non solo tali gesti ma anche gli autori del programma che non hanno mosso un dito per risolvere la situazione. Poi, Ippoliti, ha lanciato una piccola frecciatina all’Amministratore Delegato Mediaset: "Quindi bisogna vedere se poi la responsabilità è di chi fa queste cose o degli autori. Vediamo come va a finire…".

